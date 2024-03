Ruta de tabernas cofrades de Málaga

La Semana Santa de Málaga ofrece la posibilidad de estar en la calle, aunque no haya procesiones por la amenaza de lluvia, y por este motivo proponemos diferentes tabernas malagueñas para que además de vivir esta festividad, la saborees tal y como se merece.

Restaurante Cofrade 'Entre Varales'

Si te encanta el pescaíto frito, este es tu lugar, este restaurante cofrade se sitúa en la calle Nosquera, 15. No puedes irte de allí sin antes degustar el pescaíto frito además de una variedad de tosta conocida como la Piedad, que lleva bacalao ahumado.

La rubia

Si no vamos hasta el final de calle Carretería, aunque para ser exactos en calle Mariblanca, 1. Allí te encontrarás con 'La Rubia' y aunque ha cambiado su nombre en varias ocasiones, la esencia que tanto le caracteriza, perdura en el tiempo. La decoración y ambientación es muy cofrade. En este bar donde destaca la variedad de su carta de vinos, hay tapas y raciones de todo tipo.

Bar Nerva

Se trata de uno de los bares icónicos de Málaga, especialmente entre los más cofrades. Se ubica en la calle Cristo de la Epidemia, 55, el bacalao es el plato estrella aunque también destacan otros como el pitufo de jamón ibérico con aceite de oliva, fideos con ali oli y algún que otro cóctel en los que poder alargar la sobremesa en un rato entre amigos o familia.

Varo

En sus inicios era una mercería en la calle Andrés Pérez, pero ahora se ha convertido en una taberna tradicional malagueña en la que el ambiente cofrade también está presente. Su decoración está llena de guiños cofrades. El tapeo malagueño se concentra aquí con molletitos como el de la pringá o carne mechada con tortilla.

Las Merchanas

Si las anteriores opciones no te han convencido, puedes optar por 'Las Merchanas', ubicado en la calle Mosquera, 5. Las tapas y montaditos son los reyes de la carta pero no se puede dejar atrás su caldillo de pintarroja que es delicioso. Hay gustos para todos, si prefieres evitar la carne, puedes optar por el montadito de Casapalma, con anchoas, el de salmón con roquefort o el de calamares con ali oli, una gran variedad que no solo la puedes encontrar en un solo establecimiento si no que también se encuentran en la calle Andrés Pérez, 12 y en la Plaza de la Misericordia, 3.

En estos establecimientos, su decoración tampoco pasa desapercibida ya que está decorada con recuerdos de la Semana Santa Malagueña.