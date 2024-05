Urbanismo aprueba la reforma del edificio donde se mudarán los cines del Málaga Nostrum

La Gerencia de Urbanismo ha concedido licencia de obras para la reforma del edificio donde se mudarán los cines del Málaga Nostrum, en otro local del parque comercial donde estuvo instalado Conforama.

Los promotores, Retail Park, prevé demoler el edificio comercial de dos plantas donde actualmente se ubican los cines, la bolera y varios establecimientos de hostelería para construir un supermercado Costco. No obstante, como ya explicaron los propietarios, las salas de MK2 Cinesur no interrumpirán el servicio ya que la demolición no comenzará hasta que no se haya completado la mudanza e instalación a su nueva ubicación.

Este 'ok' que les otorga Urbanismo comprende las obras de reforma para el nuevo emplazamiento, que incluye un "ligero aumento de la superficie construida" en la edificación. La actuación propuesta contempla también un uso comercial en la planta baja, además de la instalación de 14 salas de cine junto a la construcción de una nueva planta técnica, destinada a ubicar las cabinas y los proyectores de las salas de cine, un espacio al que solo tendrá acceso el personal técnico.

La superficie construida del proyecto actual es de 9.184,97 m2 t, que abarca los 4500 m2 t en planta baja y los 4462,17 m2 t en la primera planta además de los 222,80 m2 t de la planta técnica.

El presupuesto de ejecución material de las obras alcanza los 2.169.000,00 euros y su ejecución queda condicionado a que los promotores aporten una serie de documentación como el proyecto de ejecución visado o el Estudio de Seguridad y Salud. Urbanismo no especifica el plazo de ejecución de las obras.

Una imagen de archivo de un Costco. / L.O.

Renovación del Málaga Nostrum

Los cines de Málaga Nostrum cambiarán de emplazamiento como parte del proceso de transformación que la empresa Bogaris Retail ha proyectado en el centro comercial.

Una vez trasladados los cines -y estando operativos- se demolerá el edificio donde se encuentran actualmente para renovar por completo el espacio, que pasará de ser un edificio dedicado al ocio y la restauración para convertirse en un supermercado "low cost" Costco Wholesale, una cadena multinacional fundada en Estados Unidos.

Para comprar en este establecimiento hay que ser socio y pagar una cuota anual -entre 30 y 36 euros al año-, lo que permite acceder a un amplio catálogo de productos con primeras marcas a precios rebajados.