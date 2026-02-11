Málaga concentra los 20 barrios más caros de Andalucía para comprar vivienda: ésta la lista completa y los precios

Málaga concentra los 20 barrios más caros para comprar una vivienda en Andalucía, lo que refleja claramente el tirón del mercado inmobiliario de la provincia. El barrio de Guadalmansa, en Estepona, se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado para adquirir una vivienda de segunda mano, con un valor medio de 8.025 euros el metro cuadrado, lo que supone 2,8 veces el valor del precio medio de España (2.879 euros), según los datos del índice Inmobiliario Fotocasa. El ranking de los cinco barrios más caros lo completan el Paseo Marítimo-calle Pacífico en la capital, con 7.953, La Malagueta-Monte Sancha con 7.003, y los enclaves marbellíes de Puerto Banús (6.878) y Nueva Alcántara (6.846)

El ranking se completa con El Higuerón (6.766), La Quinta (6.623), Playa Bajadilla-Puertos (6.498), Centro Histórico de Málaga (6.403), Martín Carpena-Torre del Río (6.154), Los Álamos (6.121), Nueva Andalucía centro (6.059), Las Brisas (6.047), Los Naranjos (5.823), Mijas pueblo (5.731), Casco Antiguo (5.724), Huerta Nueva(5.649), Benahavís pueblo (5.555), La Capellanía-El Higuerón (5.535) y El Paraíso (5.514).

De este modo, por ejemplo, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados en Guadalmansa (el barrio más caro de todos) se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 642.017 euros, frente a los 630.055 euros de 2024 (un 1,9% más), es decir, con 11.962 euros de diferencia al alza con respecto a hace un año.

"Una doble realidad de barrios"

"El mapa de los barrios con precios más altos refleja una doble realidad. Por un lado, la fortísima concentración de la demanda en zonas prime de grandes capitales, que se han consolidado como los enclaves residenciales más exclusivos del país, donde la escasez de oferta, la alta calidad del parque y la presencia de compradores con gran capacidad adquisitiva presionan los precios hasta niveles históricamente elevados, ha explicado este miércoles la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Según Fotocasa, se trata de áreas con "un atractivo único, muy limitado en superficie y difícilmente replicable".

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

"Por otro lado, las mayores subidas de precios se están produciendo en barrios de provincias como Alicante, Tarragona o Murcia, lo que muestra cómo parte de la demanda está buscando alternativas más asequibles, muchas veces vinculadas a segunda residencia o vivienda vacacional. Sin embargo, crecimientos cercanos o superiores al 90% en un solo año anticipan nuevos riesgos de tensión si la oferta no acompaña”, añade.

Los barrios más caros de España

Los 20 barrios más caros para comprar una vivienda en España se concentran en Madrid, Barcelona, Santa Eulària des Riu, Donostia–San Sebastián y Eivissa. El barrio de Castellana (Madrid) se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado para adquirir una vivienda de segunda mano, con un valor medio de 11.792 euros, es decir, 4,1 veces el valor del precio medio de España.

De hecho, Madrid concentra 15 de los 20 barrios más caros de España. A continuación, se sitúan Barcelona, con dos barrios, y los municipios de Eivissa, Santa Eulària des Riu y Donostia–San Sebastián, con un barrio cada uno, como las localizaciones con los precios más elevados para comprar una vivienda de segunda mano.

Las mayores subidas se registran en barrios de varias provincias

El barrio que ha registrado el mayor incremento anual en el precio de la vivienda de segunda mano en Andalucía es Manilva pueblo, con una subida del 81%, que sitúa su valor medio en 4.472 euros por metro cuadrado.

Por otro lado, los barrios de España que han visto incrementar con mayor intensidad sus precios están distribuidos de forma más repartida por el territorio nacional. Así, el barrio de Torre de la Horadada (en Pilar de la Horadada, Alicante) ha experimentado un incremento interanual del 97% en el precio del metro cuadrado para una vivienda de compraventa.

A continuación, destacan también las variaciones anuales de los barrios de Can Nicolau-Les Sorres-Valparaiso (Cunit, Tarragona) con 93,9%; Veneziola (La Manga del Mar Menor, Murcia) con 91,2%; Las Azaleas-Alkadir (Villajoyosa, Alicante) con 89,1%; La Nucia Pueblo (La Nucia, Alicante) con 83,2%; Manilva pueblo (Málaga) con 81,1%; San Antón (Armilla, Granada) con 70,5%; Los Cármenes (Madrid, Madrid) con 66,1%; Centro (Los Alcázares, Murcia) con 64,8%; y Alcorrín (Manilva, Málaga) con 64,2%.