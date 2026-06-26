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El gran parque acuático gratuito a una hora de Málaga que abre este fin de semana con 1.000 metros cuadrados de atracciones, toboganes enormes y piscinas

El recinto ferial de la localidad granadina acogerá esta fiesta de agua pensada para disfrutar en familia

El gran parque acuático a una hora de Málaga que abre este fin de semana su recinto de 1.000 metros cuadrados con atracciones, toboganes enormes y piscinas

El gran parque acuático a una hora de Málaga que abre este fin de semana su recinto de 1.000 metros cuadrados con atracciones, toboganes enormes y piscinas / Ayuntamiento de Ogíjares

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El parque acuático más grande de toda la provincia de Granada, situado a poco más de una hora de Málaga, abrirá este fin de semana en la localidad de Ogíjares con un recinto de más de 1.000 metros cuadrados con toboganes gigantes, atracciones y piscinas para todas las edades, disponibles de forma completamente gratuita.

Se trata de la Megafiesta Acuática, un evento que se llevará a cabo este viernes y sábado en el Recinto Ferial de Ogíjares, situado en el Parque de San Sebastián.

Toboganes, piscinas e hinchables para dar la bienvenida al verano

En este lugar, se instalará este gigantesco parque de agua con toda clase de actividades y juegos de agua pensados para la diversión en familia.

Una actividad que estará disponible únicamente este viernes y el sábado, cuando el recinto ferial se convertirá en un parque de agua con "atracciones de agua, diversión sin límites, zonas de juego y un ambiente refrescante para dar la bienvenida al verano como se merece", tal y como señalan desde el Ayuntamiento de Ogíjares.

Juegos acuáticos para todas las edades a una hora de Málaga

De ese modo, los asistentes podrán disfrutar de juegos acuáticos para todas las edades, como piscinas, toboganes, hinchables, caídas y todo tipo de atracciones.

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"Solo necesitas traer bañador, toalla y muchas ganas de pasarlo bien", recalcan desde el Consistorio sobre esta iniciativa que se podrá disfrutar de forma totalmente gratuita este viernes y el sábado en horario de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

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