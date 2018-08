El Málaga CF cede a Rosales al Espanyol tras renovarlo

La primera salida importante del Málaga CF ya ha llegado y es la marcha ya cantada de Roberto Rosales al RCD Espanyol. El conjunto blanquiazul, sin embargo, no se despide del zaguero malaguista ya que ha renovado al venezolano otra temporada más -le restaba sólo una- para que su marcha no suponga no ingresar ningún emolumento.

En cualquier caso, la primera medida del Málaga CF es la solventar su problema con el límite salarial y con la salida de Roberto Rosales, consigue rebajarlo. Queda esperar si este movimiento es suficiente como para poder inscribir a los cinco jugadores que el club tiene a la espera, además de poder fichar a más jugadores, como el guardameta del Córdoba Pawel Kieszek.

El defensa blanquiazul continuará vinculado al Málaga tras su año de cesión, por lo que podrá revalorizarse esta campaña en Primera División. La intención del club es la de sacar tajada económica por su salida, ya que era un jugador que tenía cierto mercado años atrás. Además, el Espanyol ha anunciado que se guardará una opción de compra no obligatoria sobre la totalidad de los derechos del futbolista sudamericano a final de curso, aunque no ha trascendido a cuanto asciende.

En la cesión también se contemplaba una pequeña compensación económica para el Málaga CF, que consige aliviar el tope salarial de esta manera. El club ya se ha desprendido de uno de los descartes, queda esperar por Gonen, Tighadouini y Juanpi, si es que consigue darles salida.