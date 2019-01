El Leganés quiere devolver a Michael Santos al Málaga

Michael Santos, cedido por el Málaga CF al Leganés, no está teniendo protagonismo en el conjunot pepinero. Y es por ello que los madrileños, según apuntaba ayer el Diario As, quieren devolver al uruguayo al Málaga CF. Santos está en proceso de recuperación tras operarse del pubis, pero en cualquier caso el Málaga no puede afrontar la ficha del delantero charrúa, además de que ya demostró en verano que no quiere jugar un año más en la Liga 123. Su destino sigue lejos de Málaga.