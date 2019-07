Torres deja el Málaga y el fútbol

Miguel Torres ya no es jugador del Málaga CF. Tal y como adelantó ayer La Opinión de Málaga en su edición digital, el futbolista madrileño llegó a un acuerdo con la entidad de Martiricos para rescindir su contrato. Ya en torno a las cinco de la tarde, el club blanquiazul comunicó la marcha de Miguel Torres a través de sus canales oficiales.

La salida del lateral supondrá un considerable ahorro en las arcas del Málaga. Torres era uno de los jugadores que contaban con un elevado contrato y la situación financiera del club costasoleño obliga a aligerar los presupuestos de cara a la próxima temporada. El futbolista renovó con los blanquiazules en octubre del pasado 2017 para seguir vistiendo la elástica malaguista hasta finales de la temporada 2019/2020. No obstante, la mutua conformidad en esta operación rompe la vinculación entre el Málaga y Torres.

Esta es la tercera baja oficial del conjunto que dirigirá Víctor Sánchez del Amo la próxima temporada. Hace unos días, en un movimiento similar, Lacen rescindió su contrato pese a tener firmada una campaña más. Asimismo, Harper pasó a formar parte del plantel del Getafe y se espera que estos días lleguen las confirmaciones de las salidas de Brezancic al Partizan y Jony al Lazio.

Volviendo a Miguel Torres, la relación entre el madrileño y el equipo costasoleño se ha prolongado a lo largo de cinco temporadas. Todo comenzó en el verano de 2014, cuando recaló en La Rosaleda procedente del Olympiacos de Grecia. Antes de esa experiencia internacional, su carrera se desarrolló íntegramente en su ciudad natal. Dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Real Madrid y fue subiendo de categoría hasta llegar al primer equipo en 2006. Después pasaría al Getafe.

En este lustro, Miguel Torres ha jugado un total de 75 partidos. En cambio, sus últimas dos temporadas han estado marcadas por las lesiones y prácticamente no ha jugado. En esta última campaña, pese a haber sido convocado en varias ocasiones, solo disputó 22 minutos en el último encuentro de la fase regular de LaLiga123 ante el Elche. En ese partido en el que reapareció recibió críticas por parte de algunos sectores de La Rosaleda. Días más tarde, el club organizó una rueda de prensa de reconciliación en la que Miguel Torres se sinceró y afirmó que había pasado por un año complicado y que no pedía nada a la afición, pese a los pitos se sentía querido en el feudo malaguista.



Retirada del fútbol profesional

En la jornada de ayer, a Miguel Torres se le acumularon las despedidas. No solo se anunció que abandonaba el Málaga CF, también comunicó a través de una emotiva carta en la agencia EFE que se despedía del fútbol profesional de forma definitiva.

Las lesiones y su bajada de rendimiento en los últimos meses han podido resultar claves para llegar a esta decisión. Aún así, la noticia pilló por sorpresa a medios y aficionados porque Torres tiene 33 años, edad que permite estar en activo alguna temporada que otra más.

En la misiva hizo quiso agradecer a los que le han apoyado en sus 25 años de carrera y realizó un repaso por todos los equipos por los que ha pasado. Sobre el conjunto blanquiazul, Torres relató lo siguiente: «Quiero terminar con el Málaga CF, donde tenía claro desde hacía mucho tiempo que quería terminar mi carrera. Han sido cinco temporadas inolvidables donde he disfrutado mucho de mi profesión y he sido muy feliz».

El que fuese capitán en el año que se consumó el descenso a Segunda también comentó que «jamás» quiso vivir un descenso. «Decidí quedarme para subir a Primera División, donde debemos estar, hicimos todo lo posible y no pudimos, pero no tengo ninguna duda que el año que viene se conseguirá. A pesar de tener pocos minutos en esta ultima temporada, siempre me he sentido útil y responsable de las victorias y derrotas que teníamos cada fin de semana, aporté mi competencia diaria para hacer mejor a mis compañeros, como ellos lo han hecho conmigo siempre. Juntos luchamos parar dar siempre lo mejor para el club», reza el comunicado.

Torres reiteró sus agradecimientos a «doctores, preparadores, fisios, «pichitas», siempre tuvisteis tiempo para ayudarme a que me mantuviera en las mejores condiciones. Gracias por cuidarme y darme siempre lo mejor de vosotros. Sois unos profesionales excelentes y tenéis un corazón inmenso». La misiva concluyó con unas palabras para Al-Thani y su familia por el «amor y respeto» que siempre le han mostrado en todos estos años.