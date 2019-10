De la Torre presiona a BlueBay para que deje paso a la 'tercera vía'

Francisco de la Torre sigue insistiendo en la «tercera vía» como solución a los problemas económicos del Málaga CF. El alcalde de la ciudad participó este miércoles en el «Foro de Economía y Sociedad» durante el programa de Deportes Cope Málaga e instó a BlueBay a aceptar la oferta del grupo catarí que quiere entrar en el club blanquiazul.

De la Torre calificó la propuesta como una «oportunidad histórica» para la entidad. Pero para ello es necesario que la hotelera de Jamal Satli Iglesias acepte la oferta y dé paso a este nuevo grupo del que no han trascendido más datos. El alcalde continúa presionando a BlueBay, que ahora tendrá que esperar unos meses más para que haya una sentencia en firme a su favor sobre la adquisición del 49% de las acciones que posee Al-Thani en la entidad de Martiricos. Una batalla judicial que comenzó hace ya más de cinco años.

«Tienen todo el derecho a decir que quieren profundizar en la seriedad del proyecto. Basta solo con que haya un escrito que diga que aceptan la oferta y que quieren saber más, y se produce la reunión. Sería decisiva, entiendo yo. Animo a los responsables de BlueBay a que reflexionen y vayan en ese camino. Lo ideal sería llegar a un acuerdo con BlueBay y luego con Al-Thani. El control pasaría a ese grupo con capacidad», dijo el alcalde malagueño.

Eso sí, De la Torre advirtió durante su exposición que la oferta catarí tiene una corta vigencia de tiempo para ser aceptada. El dirigente popular aseguró que el ofrecimiento tenía un plazo de una semana, que concluía justo ayer. «Necesita una respuesta rápida, no van a esperar indefinidamente. Puede haber una pequeña prórroga, pero no creo que sea muy larga. Tienen un planteamiento de corto plazo y esperan una respuesta positiva de BlueBay. Hay un camino interesante. Esto no es inventado, es real. Le hemos trasladado a Bluebay la necesidad de una respuesta rápida. Se le dieron datos de la empresa», aseguró.

Por el momento no ha sido revelado ningún dato más sobre estos inversores, más allá de que sean cataríes, como el propio Al-Thani, aunque el regidor malagueño destaca su solvencia económica. «Nos pidieron discreción, tenemos los datos de quiénes son. No es un tema de negocio, es de ayuda. Lo veo como una oportunidad histórica», expuso De la Torre.