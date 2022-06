La temporada del Málaga CF, en datos

Salvados por la campana. Una semana después de que el Málaga CF pusiera fin a su temporada con la enésima derrota de la temporada, en el campo del Lugo, es buen momento para analizar todo lo ocurrido durante los últimos diez meses, en los que el equipo de Martiricos no ha estado al nivel esperado y solo se ha salvado del descenso a la Primera RFEF gracias a que hubo cuatro equipos que lo hicieron todavía peor que los costasoleños. Estos son los momentos y los nombres propios de la temporada recién finalizada.

Mejor jugador

Emilio Fernández

Alberto Escassi

Ha sido una temporada muy mala en la que los jugadores solo han brillado de forma intermitente. Para mí el que ha mantenido una mayor regularidad es Alberto Escassi. Ha sido fijo para los tres entrenadores que han pasado por el banquillo. Ha jugado atrás y en el centro del campo y siempre lo ha dado todo. Puede estar más acertado o no, pero su compromiso es innegable.

Manuel García

Aleix Febas

Ha sido de lo poco salvable esta temporada, y eso que llegó en enero. Su presencia mejoró al centro del campo. Ha sido un jugador diferente a lo que había en plantilla, capaz de romper líneas con pases certeros o en conducción. Ha sido una buena apuesta de la dirección deportiva, veremos si el club es capaz de ficharlo en propiedad este verano. Ojalá continúe en Málaga.

Beatriz Tocón

Aleix Febas

Resulta difícil pensar en alguien que no sea el catalán porque el nivel de sus compañeros ha sido incalificable. Por lesiones o pésimo rendimiento, no han dado la talla. Si no hubiese estado Febas, ¿qué hubiera sido del equipo en la segunda mitad de temporada? Vino a recuperar su mejor fútbol y dio el nivel. Lástima que casos como el suyo se puedan contar con los dedos de una mano... y sobran.

Fran Extremera

Brandon Thomas

El ariete balear Brandon Thomas no sólo ha destacado por ser el máximo goleador del Málaga CF en una temporada tan desastrosa en el capítulo ofensivo. También ha sido capaz de asumir otras responsabilidades, como la de dar la cara ante la afición y proclamar al finalizar la competición: «No lo merecéis», matizaba el jugador nacido hace 27 años en Santañy.

Mejor Fichaje

Emilio Fernández

Dani Martín

Dentro del nivel gris general, el portero que llegó el pasado verano cedido desde el Real Betis ha terminado siendo un jugador clave para el Málaga CF. Tiene el mérito añadido de que fue de menos a más y supo esperar su oportunidad, cuando Natxo González lo sentó en el banquillo. Con Guede fue indiscutible y acabó la temporada demostrando su calidad y salvando al equipo más de un día.

Manuel García

Aleix Febas

La mayoría de los fichajes de este curso han salido ‘rana’. Por encima de todos ha destacado el de Aleix Febas, que llegó en el mercado invernal a préstamo procedente del Mallorca. Ha estado a la altura de las circunstancias. Ha dotado de calidad al centro del campo e incluso marcó en un partido capital como el de Tenerife. Bien en este caso por la dirección deportiva.

Beatriz Tocón

Aleix Febas

Desde el principio se comentó que a este Málaga CF le faltaba un jugón entre líneas, un perfil que fuera muy distinto a lo que ya había y esa necesidad tuvo un nombre: Aleix Febas. Le cambió la cara al equipo tras su fichaje invernal. A pesar de las dudas iniciales, ha sido indispensable por el fútbol que ha aportado y por su rentabilidad. Ha sido la cara buena de algunas catástrofes en el mercado.

Fran Extremera

Álvaro Vadillo

El gaditano Álvaro Vadillo ha recuperado su mejor versión durante el periodo en el que ha reforzado las filas del conjunto malaguista. El extremo llegó en el mercado invernal y, con tres dianas, ha contribuido a mejorar en parte los pobres registros ante el arco rival del actual Málaga CF. Ha sido uno de los futbolistas más activos e incisivos, junto a Febas, en los metros finales.

Peor fichaje

Emilio Fernández

Natxo González

Sin duda, la peor operación que se hizo en los despachos este curso fue el fichaje de Natxo González. El club apostó por él como recambio de José Alberto López y la decisión fue ruinosa para el equipo. Con el vitoriano al mando, el equipo sumó 6 puntos de 30 posibles. No dio con la tecla del equipo y demostró que no era la persona adecuada para salvar al Málaga del precipicio.

Manuel García

Sekou Gassama

De la ilusión a la desesperación. Llegó en los últimos días del mercado cedido por el Valladolid como el delantero referencia del equipo y su fichaje ha sido un ‘bluf’. Entre lesión y lesión no ha tenido continuidad, y cuando ha jugado tampoco ha sido diferencial. La incorporación estrella del pasado verano se marcha con un pobre bagaje de 3 goles y solo 7 partidos como titular.

Beatriz Tocón

Antoñín

Si tu rendimiento es bueno en el Málaga CF, tu regreso va a ser muy aplaudido. La afición es muy generosa en ese sentido y ocurrió con Antoñín, además de que el club hizo un esfuerzo económico. Pero el desapego que ha tenido de «su» equipo, la nula profesionalidad y la falta de compromiso... Su final, el mejor resumen para una historia que ya no va a tener más capítulos.

Fran Extremera

Peybernes

Se esperaba mucho más de la temporada. El objetivo inicial marcado por el club era superar la temporada anterior y el primer tramo de la temporada en casa invitó a soñar con cosas grandes. Nada más lejos de la realidad, la temporada ha sido un desastre. Una triste permanencia por demérito de los rivales.

Mejor gol

Emilio Fernández

El 2-1 de Sekou Gassama a la UD Las Palmas

Es el gol que más ha ilusionado al malaguismo esta temporada. Ese tanto de Sekou permitió al equipo derrotar a Las Palmas para colocarse muy cerca de la zona noble. La hinchada empezó a creer en que luchar por el ascenso era posible. Y no es que fuera un gol feo, Gassama se elevó por encima de todos a la salida de un córner para mandar el balón al fondo de la red.

Manuel García

El 2-2 de Ramón Enríquez frente al Sporting

Posiblemente haya sido el gol de más bella factura del curso. Ramón Enríquez cazó un balón suelto y la clavó desde 30 metros casi en la escuadra de la portería que defendía Mariño. Fue un gol que hizo creer al Málaga en la remontada, pero finalmente el resultado no se movió más (2-2). Tras ese encuentro llegó el choque frente al Ibiza en La Rosaleda...

Beatriz Tocón

El 1-0 de Paulino contra el Girona

Se prodigó muy poco Paulino de cara a puerta, pero su gol contra el Girona demostró que era más que un futbolista de banda con una zurda poderosa (cuando le funcionaba la cabeza, como a los grandes). Sirvió para abrir el marcador, algo que siempre le costó al equipo, y, además, desde fuera del área, ni mucho menos el punto fuerte. El mejor gol a nivel estético.

Fran Extremera

El golazo de Ramón contra el Sporting en La Rosaleda

Ramón Enríquez fabricó el mejor tanto de la temporada el día que el Sporting visitó Martiricos. El canterano cogió un balón suelto diez metros fuera del área y lanzó un disparo para el que Mariño no tuvo respuesta en la portería gijonesa. Un golazo que sirvió aquel día para rescatar un punto ante el Sporting (2-2).

Mejor partido

Emilio Fernández

Málaga CF 2 - UD Las Palmas 1

No es porque fuera el más brillante de la temporada, pero sí por lo que significó en ese momento. Fue la enésima victoria del equipo en La Rosaleda, que le hizo convertirse en el mejor equipo local de toda Europa. Tras ganar a los insulares, los malaguistas se colocaron al borde de la zona del play off con ¡¡26 puntos!! Todo era maravilloso aquel día, pero después de aquel partido, todo fue a peor.

Manuel García

Tenerife 0 - 2 Málaga CF

Por la importancia y por el saber estar del equipo en un campo tan complicado como el Heliodoro. Jornada 40, el Málaga viaja a Tenerife con la obligación de ganar a un equipo de play off. Y cumplió con su cometido. Vadillo adelantó a los de Guede y Febas hizo el segundo. Partido impecable en defensa. Menos mal que se ganó... porque las últimas dos jornadas fueron esperpénticas.

Beatriz Tocón

Tenerife 0 - 2 Málaga CF

¿Por obligación? Sí, porque mantener la categoría estaba siendo un suplicio. Pero, ¿quién pensaba antes del partido que el Málaga CF jugaría así frente a un equipo de play off? Fue de largo el mejor partido. La presión tras pérdida, el acierto en el gol, el saber sufrir en defensa, la salida del balón y los cuatro centrocampistas. Todo lo que pudo salir bien, salió. Fue el partido que dio la permanencia.

Fran Extremera

Leganés 0 - Málaga CF 3

Fue el primer puñetazo en la mesa con Guede ya en el banquillo. Numerosos integrantes de la peña Conejito de Torrox se desplazaron a Butarque con la esperanza de ver a un nuevo Málaga CF. Y no defraudó la cita, con hasta tres tantos de Vadillo, Antoñín y Sekou Gassama. Un inolvidable 0-3 que habría el camino hacia la ansiada permanencia en LaLiga SmartBank.

Peor partido

Emilio Fernández

Ponferradina 4 - Málaga CF 0

Los jugadores del Málaga CF han pisoteado el escudo varias veces esta temporada. Hay varios partidos infumables y que pasarán a la negra historia del club blanquiazul. Uno de ellos es el que jugó el Málaga CF todavía de José Alberto López en El Toralín ante la SD Ponferradina, uno de los equipos con el presupuesto más humilde de la categoría. Aquella imagen en el 4-0 no tiene perdón.

Manuel García

Málaga CF 0 - Ibiza 5

El encuentro que cambió, para mal, el rumbo de la temporada. El Málaga encajó una goleada histórica en La Rosaleda ante la UD Ibiza, equipo recién ascendido a LaLiga SmartBank. La paliza sufrida le costó el puesto a José Alberto. Lo que ha ocurrido después casi mejor no recordarlo. Fue un día para que todo el malaguismo sintiera verdadera vergüenza. Horrible.

Beatriz Tocón

Burgos FC 3 - 0 Málaga CF

El Málaga CF vivió aquel día una pesadilla, deplorable. Pudo ser una casualidad y fue el inicio de una película de terror. Falló todo: titulares, suplentes y José Alberto con los cambios. Qué aviso dio un Burgos recién ascendido y qué poco arreglo tuvo aquel desastre. Fue el principio del fin y nadie demostró voluntad de querer arreglarlo. Lo que ocurrió tras aquel partido es historia y de la mala.

Fran Extremera

Málaga CF 0 - Ibiza 5

De las muchas desilusiones que el Málaga CF ha contagiado entre los aficionados que religiosamente acudían cada fin de semana a Martiricos, el 0-5 del Ibiza indignó sobremanera. Aquella noche del 22 de enero fue especialmente negra, con doblete incluido para el visitante Cristian Herrera. El conjunto blanquiazul hizo aguas una y otra vez en la retaguardia.

Mayor decepción

Emilio Fernández

El último partido en casa: Málaga CF 0 - Burgos 1

Lo de La Rosaleda en la penúltima jornada no tiene explicación. El campo se llenó ante la petición de jugadores y club de ir a celebrar juntos la permanencia. Solo había que ganar a un Burgos que no se jugaba nada. El Málaga dio una lección de impotencia. Se salvó, pero perdió 0-1. La pitada de la afición fue más que justificada.

Manuel García

La temporada, en líneas generales

Se esperaba mucho más de la temporada. El objetivo inicial marcado por el club era superar la temporada anterior y el primer tramo de la temporada en casa invitó a soñar con cosas grandes. Nada más lejos de la realidad, la temporada ha sido un desastre. Una triste permanencia por demérito de los rivales.

Beatriz Tocón

La actitud de los jugadores

El Málaga CF puede perder, es evidente. Pero es intolerable que 11 jugadores sobre el campo pisoteen en el escudo y piensen más en el postpartido que en el fútbol. Ponferradina, Ibiza, Burgos, Mirandés... ¿cuántos días han dejado al equipo que les paga a la deriva? La mejor noticia es que a más de la mitad se les acaba el contrato.

Fran Extremera

Una pitada que marcó toda una temporada

La Rosaleda lucía sus mejores galas para recibir al Burgos con la permanencia matemática en juego. El 21 de mayo quedó grabado como el día en el que se obtuvo el objetivo, pero la pésima imagen ofrecida por los jugadores malaguistas ante un rival que nada se jugaba (0-1) desató una sonora y merecida pitada.