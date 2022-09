Fran Villalba pasó por los micrófonos de Deportes Cope Málaga para analizar la situación que vive en la actualidad la plantilla del Málaga CF, con ese mal arranque de temporada, la destitución de Pablo Guede, la llegada de Pepe Mel y las ganas que tienen de darle la vuelta a una mala dinámica. «Estamos concienciados en que vamos a revertir la situación», aseguró.

El mediapunta valenciano fue de los últimos en llegar pero su adaptación a la ciudad y al equipo blanquiazul ha sido rápida. «Fue muy fácil la adaptación, hay un grupo humano muy bueno. Me he integrado muy bien. Todos los compañeros me han acogido bien», explicó.

La oferta del Málaga no fue la única que tuvo sobre la mesa este verano para salir del Sporting de Gijón, pero Villalba comenta que eligió al equipo de Martiricos «para hacerme mejor futbolista, crecer como jugador y llevar al Málaga a dónde se merece». «Estuve hablando con el Levante y Eibar, cuando me llamó Manolo no me lo pensé. La idea de juego me gustó. Poco a poco vamos a ir avanzando posiciones, espero que terminemos lo más arriba posible», señaló.

El inicio del equipo no ha sido bueno. El Málaga es en estos momentos el colista de LaLiga SmartBank, pero el mediapunta blanquiazul está convencido de que la plantilla va a saber voltear la situación. «Yo vine por el proyecto que me transmitieron. Es para estar arriba. No hemos empezado bien, las cosas no están saliendo como queremos, pero estamos concienciados en que vamos a revertir la situación. La culpa la tenemos nosotros. No hemos tenido esa suerte. No hay que poner excusas tampoco, pero no hemos tenido esa pizca de suerte que se necesita en el fútbol», dijo Villalba.

Preguntado por la marcha de Pablo Guede, Villalba quiso agradecer al argentino su trabajo con él en estas escasas semanas: «Pablo quería lo mejor para el equipo, lo intentábamos hacer al pie de la letra. El fútbol son resultados y al primero que crucifican es al entrenador. Era uno más de nosotros. Ha sido futbolista aquí en Málaga. Que menos que estar en su adiós. Me ha ayudado en este tiempo».

Villalba fue cuestionado también, entre otras cosas, por los motivos que han llevado al Málaga a hacer este comienzo tan malo de curso. «No lo sé... Vi una noticia y el Málaga es el equipo que más tira y no hemos acertado. El equipo no ha hecho las cosas tan mal para estar dónde estamos. Hay que revertirlo. No queda otra que intentar sumar los tres puntos en El Sardinero y luego en casa, con nuestra gente, intentar ganar al Andorra», argumentó.

Además, el exjugador del Sporting tiene claro que van a más y que con Pepe Mel seguirán mejorando: «El equipo va en línea ascendente, se vio en la segunda parte. Quiere presionar arriba, estar en contacto con la pelota. Poco a poco nos vamos adaptarnos al nuevo míster. Es un entrenador de Primera División. El grupo cree en él, el otro día se vio. Vi al equipo muy tensionado y a partir del gol de Rubén el equipo fluye. Pudimos hacer 2 o 3 goles. El equipo cree en el míster y vamos a ir hacia adelante».