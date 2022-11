El Málaga CF es colista: la recuperación, en manos de los jugadores

La pelota está en el tejado de los jugadores. Llega el momento de que ese grupo con experiencia que se creó en verano asuma la realidad que les ha tocado vivir y saquen esto para adelante. Ya se probó con el cambio de entrenador, ya ha recibido críticas del primer al último trabajador del club y el problema sigue ahí, el equipo sigue siendo colista y la plantilla debe dar de una vez por todas el paso al frente para reconducir el rumbo. Los resultados positivos ya no pueden esperar más, así que la visita de este jueves a Cartagena (19.00 horas/LaLiga SmartBank TV) vuelve a ser una final con la que empezar a creer.

Se alcanza el primer tercio de la competición con el Málaga CF en una situación en la que pocos o nadie esperaba. Un proyecto creado para pelear por el ascenso se ve obligado ahora a pensar únicamente en alcanzar los 50 puntos que te den la permanencia otra temporada más en Segunda División. Hay tiempo de sobra para sacar el curso adelante, pero la reacción debe ser inminente, porque el conjunto blanquiazul es colista con solo 9 puntos y los rivales siguen sumando.

Tras la victoria frente al Lugo que parecía relanzar al equipo, el Málaga cosechó dos derrotas dolorosas por la mínima (1-0 en Oviedo y 0-1 ante el Eibar) que le han vuelto a dejar hundido en la tabla, a más de un partido de diferencia de poder salir del descenso. Por su parte, el Cartagena se encuentra en los puestos de play off -21 puntos-, pero tampoco ha estado demasiado fino en las últimas semanas. Los de Luis Carrión solo han sumado un triunfo en las últimas cinco jornadas y vienen de dos encuentros consecutivos sin ver puerta: derrota por 1-0 en Las Palmas y empate 0-0 ante el Granada en su último encuentro en Cartagonova.

Pepe Mel ya anunció en la rueda de prensa de ayer que habrá rotaciones. Para dar descanso a algunos jugadores por la acumulación de partidos y, además, para dar oportunidades a futbolistas en los que todavía confía para ser importantes esta campaña. Fran Sol y Unai Bustinza no podrán estar presentes en el encuentro al haber pasado en los últimos días «un proceso estomacal». Tampoco está en la lista Issa Fomba. Por contra, el equipo de Martiricos puede volver a contar con Luis Muñoz, Pablo Chavarría, Genaro y Andrés Caro. El técnico blanquiazul no solo ha anunciado cambios en el once, si no que también habrá «cosas diferentes». Veremos con qué alineación y sistema de juego sorprende Mel esta tarde en Cartagonova.

Por su parte, el conjunto murciano tendrá que solventar las bajas de Julián Delmás, Kiko Olivas y David Ferreiro, por lesión, y de Musto, por acumulación de amonestaciones. Sin embargo, recupera al central Pablo Vázquez, que el curso pasado marcó al Málaga en este mismo escenario.

El partido en Cartagena viene marcado por los incidentes entre aficionados que se produjeron en la previa del choque ante el Granada, pero a Luis Carrión le gustaría «que no se perdiera la magia especial que hay en este campo».

Es una frase que se ha repetido mucho en los últimos meses, pero es que es la realidad: el Málaga no puede volver a fallar. Toca puntuar y, si puede ser, ganar en un campo tan complicado como es Cartagonova. El jaleo en el que se ha visto envuelto el conjunto blanquiazul lo requiere.