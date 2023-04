Kike Pérez atendió a los medios de comunicación en La Rosaleda, en la campaña de donación de sangre impulsada por la Fundación MCF, y tocó temas importantes en la actualidad blanquiazul. El director general del Málaga CF explicó que el plazo para que el Al Shabab pagara ya ha vencido sin respuesta del equipo árabe y ahora exigirán "que se cumpla la sentencia". Además, confirmó que el club denunciará la próxima semana ante la FIFA el 'Caso Horta'. En cuanto a la actualidad deportiva, Pérez señaló que le salen "las cuentas" si este domingo se consigue el triunfo ante el Cartagena.

Afición

"Quiero dar las gracias a los que fueron a Castellón. Fue precioso salir y ver tantos aficionados. Fue un orgullo, se nos pusieron los pelos de punta. El domingo vamos a tener otra vez el campo lleno. Esperemos que sea un día maravilloso. Haremos un mosaico en la previa al partido. La afición está de un once. Tenemos una ilusión tremenda. El otro día en Villarreal marcaron con Pablo el 0-1. En La Rosaleda están alentando todo el partido. El Málaga somos todos".

Permanencia

"A mí sí me salen las cuentas si ganamos el domingo. Tenemos que mirar ganar lo nuestro. No todos los fines de semana van a ganar los que nos siguen. Hay que seguir la línea que cogimos hace varias semanas".

Caso Al Shabab y Ontiveros

"Estuvimos en la merienda previa con el Villarreal, el plazo vencía el día 7. No han pagado, pero ya han puesto la ejecución de la sentencia en la FIFA. Esta semana el club va a poner la demanda a la FIFA por Horta. Lo que puede hacer el Villarreal lo ha hecho inmediatamente. Tenemos una reunión con sus abogados para que nos digan los plazos. Consiste en pedir que se cumpla la sentencia. Uno de los efectos inmediatos que tendría el Al-Shabab es no poder inscribir, no podrías competir. Tienes que dar de alta tus licencias y no podrías. Tienen que cumplir sí o sí".

Caso Horta

"No queremos mostrar todas las cartas. Había una oferta y tenemos pruebas de que es otro dinero. Ese tema no es tan inmediato, mínimo irá a finales de verano. Hay seguridad absoluta. La justicia deportiva europea es lenta. Tenemos una resolución de un tema que nos ha dado la razón. En esto es aclarar si era una oferta u otra".

Fichaje del director deportivo

"Se presentará a finales de mayo. Estamos centrados es en el Cartagena. Será el mismo director deportivo, independientemente de la categoría. No está elegido aún. Es algo que llevamos muy interno. No es el momento ahora mismo de hablar del director deportivo. Tengo clarísimo el perfil que necesita el Málaga. Tenemos claro el perfil exacto del que va a ser. Está todo paralizado para no desviar la atención. Los demás ni fichan a nadie ni planifican nada, todos se juegan algo importante esta semana".