El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, remarcó tras el triunfo cosechado en Lugo (0-2) que sin el apoyo de los seguidores blanquiazules no sería posible el histórico mes que acumulan sus pupilos: "La ilusión de la afición es lo que más nos ayuda. A mí me ayuda de manera emocional Muchas gracias a todos ellos".

Y de manera explícita les ha agradecido su esfuerzo, con un viaje que ha implicado pasar toda la noche en autobús: "Desde el corazón quiero darles las gracias en nombre de todo el grupo, del staff, de la plantilla, del club". Para el preparador castellonense es difícil encontrar una masa social que con cinco puntos de desventaja respecto a la permanencia mantenga "esa esperanza. Lo primero es agradecerles esa bendita locura de ilusión que hay".

Acerca del partido ha incidido en que comenzó el partido con mucha ansiedad por parte de sus futbolistas, hasta que se consiguió un primer gol "que hemos aprovechado, tras abrirle esa grieta al rival, para marcar el segundo". No obstante, tras la reanudación, a juicio del entrenador, "ha faltado ese último pase para conseguir el tercer gol".

El Lugo venía de una buena racha en casa, con apenas un gol encajado en la última fase de la temporada. El Málaga CF sabía de ese estado de ansiedad del colista, pero también de la gasolina que representaba la expedición integrada por más de 500 seguidores malaguistas. "Eso les he dicho a los jugadores del banquillos, que toda esa ilusión es fruto al final de nuestro esfuerzo y de nuestra entrega. Estamos consiguiendo que la gente se emocione y no hay ahora ningún equipo que pueda mover tanta gente, tantos aficionados".

"El estado anímico de la plantilla es el mejor ejemplo, celebrando esta importante victoria, de que tenemos un afición detrás que nos apoya y nos alienta. Estamos ahora mismo muy contentos, porque hemos dado un pasito y sigue estando muy difícil", alega el entrenador del conjunto de Martiricos. "Nos tenemos que focalizar en nuestro trabajo y lo próximo es poder hacer noche en Madrid, de regreso a Málaga, y con trabajo luchar hasta el último momento", alegó.

Sobre la posible lesión de Ramón Enríquez, para Pellicer el cuadro técnico no es muy optimista, debido a la zona afectada. Sin embargo, el máximo responsable técnico ha vuelto a incidir en que hay jugadores que están "esperando su momento" y que el éxito de un equipo está no en el once inicial, sino "en el día a día, cuando uno trabaja de forma invisible. Estoy muy contento por la gente que está apretando", argumentó.

El castellonense no ha olvidado que el Málaga CF no encadenaba tres victorias consecutivas desde que él mismo lo lograse hace tres temporadas, frente a Numancia, Cádiz y Racing: "Necesitamos ganar, y ganar y ganar. Tenemos que seguir buscando desafíos y lograr la cuarta victoria". Pellicer quiere que la euforia se contenga, si bien es cierto que tras un encuentro tan importante no consigue pararla.