Hay un exmalaguista del que toda Europa habla. Pablo Fornals empezó sus andaduras en el fútbol profesional en Castellón, pero con 16 años fue fichado para la cantera del Málaga CF. Allí empezó a despuntar rápidamente, quemando etapas hasta convertirse en una pieza clave para el primer equipo con 19 años. Tras dos años despuntando fue fichado por el Villarreal, lo que le permitió dar el salto a Europa más tarde. Van a hacer 4 años desde que Fornals abandonase España y pusiese rumbo a Inglaterra, al estadio del West Ham. Allí sigue disfrutando de minutos y haciendo lo que mejor sabe: jugar al fútbol.

El jueves se jugó el partido de vuelta de la Conference League entre el AZ Alkmaar holandés y el West Ham, donde la ida había acabado con un 2-1 a favor del equipo inglés. Sin embargo, todavía quedaba pasar por el AFAS Stadion. Muy lejos de cualquier pronóstico, el AZ apenas se acercó a la portería rival, incluso teniendo un 70% de posesión, mientras que Lucas Paquetá estuvo a punto de adelantar al conjunto entrenado por David Moyes con un tiro que se chocó con el poste en el minuto 25, pero el momento importante de la noche llegó prácticamente en el último minuto.

Pablo Fornals, que dejó un gran recuerdo en la Costa del Sol y que entró al terreno de juego en el minuto 75, cogió un rebote en mitad del campo. Lo que ocurrió a partir de ahí es historia. Se llevó el balón tras un excelso caño a su defensor y al acercarse al área, viendo que venía otro rival, cruzó el balón con su pierna derecha al palo más alejado. Y sucedió. De nada sirvió la estirada del guardameta en el último minuto del descuento de una noche que nunca olvidarán en Inglaterra.

Con esta obra de arte, el exblanquiazul volvió a meter al West Ham en una final europea para la que no se clasificaba desde 1976, es decir, tras 47 años de sequía, cuando el club británico perdió la Recopa europea contra el Anderlecht belga. Años más tarde, en 1999, el club llegó a una final europea, la Copa Intertoto, que también está presente en las vitrinas del Málaga CF. Sin embargo, este trofeo no gozaba de una importancia capital porque los clubes que participaban eran los que no se habían clasificado para disputar torneos continentales. Esta es la cuarta vez que los ‘hammers’ llegan a una final de un torneo UEFA.

Pablo Fornals ha reconocido, siempre que ha podido, su amor por la ciudad y el club que le dieron la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Ahora hace gala de esa misma confianza con la que deslumbró en La Rosaleda, pero en otros terrenos de juego y haciendo historia, sin duda, una las joyas más exitosas que han pasado por la cantera malacitana en los últimos años y que, seguro, siempre provoca la sonrisa en una afición que disfruta de los éxitos de los suyos.