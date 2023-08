Dani Sánchez está "en una nube". Eso dijo en su presentación el jugador del Málaga CF, que regresa al club tras varias temporadas desarrollándose como jugador y persona lejos de casa. El futbolista blanquiazul asegura que sabe "lo que significa este escudo" y se muestra dispuesto a dar batalla a Víctor García por la titularidad en el lateral izquierdo.

Posición preferida

"Me siento más cómodo de lateral. Creo que es mi posición, donde puedo rendir al 100%. El míster decide. Yo siempre voy a estar dispuesto para él y el equipo".

Vuelta a casa

"Estoy muy feliz de estar aquí de vuelta. Es distinto, estoy en el primer equipo ahora. Han sido unas cuantas semanas muy intensas con mucha alegría. Estoy en una nube, cumpliendo un sueño".

Evolución como jugador

"Me ha ayudado salir de aquí para crecer a nivel personal y madurar. Tengo ese plus de conocer la categoría. Requiere de mucho esfuerzo y sacrificio. Esto es partido a partido, no te puedes relajar. Creo que puedo aportar".

Pretemporada

"Todavía no estoy rodado. Tengo buenas sensaciones, cada día me encuentro mejor. Esto empieza ya y no hay tiempo. Poco a poco voy mejor".

Plantilla actual

"Al equipo lo veo muy bien. Ha sido de los vestuarios que más me ha impactado. No he necesitado adaptación, conocía a bastantes compañeros. A nivel personal, estoy muy tranquilo porque creo que el equipo va a dar la cara esta semana y todas. El equipo está trabajando día a día increíble. El cuerpo técnico da mucha intensidad".

Objetivos personales

"En lo personal, mejorar y ayudar a mis compañeros. Mi objetivo es también llevar al Málaga donde se merece. Es el club de mi ciudad, esta noche he dormido hasta poco".

Sergio Pellicer

"Lo conocí en categorías inferiores. Es un entrenador que nos da esa intensidad, hace saber lo que significa este escudo. Yo también sé lo que significa. El míster es top. Muy contento de tenerlo en el día a día y tener la confianza en todo lo que necesite".

Primera RFEF

"Es una categoría muy difícil. Hay muchos equipos que quieren subir. Hay que competir cada día al máximo. Sé que la afición va a estar con nosotros. No podemos tener miedo a nada".

Competencia en el lateral izquierdo

"La competencia es bonita. Me gustan estos retos, beneficia al equipo. A Víctor le ayudará que esté compitiendo y a mí que esté él al 100%. Es un orgullo competir con este tipo de jugadores".