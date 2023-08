El noveno fichaje del Málaga CF debe ser oficial en los próximos minutos, si todo marcha según lo previsto. Dani Sánchez ya se encuentra en La Rosaleda para pasar el reconocimiento médico y estampar su firma en el contrato. El jugador malagueño de 23 años firmará por dos temporadas, según avanzó Málaga Hoy, y será la competencia de Víctor García en el lateral izquierdo.

Tras la marcha atrás a última hora de Zé Ricardo, cuando ya estaba todo pactado, el Málaga volvió al mercado de laterales izquierdos para abordar otra incorporación. Y la opción que más ha convencido es la de Dani Sánchez, que ya sabe lo que es vestir la camiseta blanquiazul. El lateral zurdo militó en las filas del Juvenil A y del Atlético Malagueño.

Tras salir del Málaga CF, pasó por el CP El Ejido, Extremadura, Linares, Sabadell y Numancia, donde jugó la última temporada. Ahora regresa a la Costa del Sol como miembro del primer equipo en Primera RFEF.

Una cesión para Víctor Olmo

Víctor García y Dani Sánchez -una vez se firme el acuerdo- serán los laterales zurdos del Málaga CF 2023/24 en Primera Federación. Eso obliga a buscar una solución para Víctor Olmo, que se queda sin sitio en la plantilla. El canterano viene de una temporada en el dique seco por una lesión en el ligamento cruzado y no ha conseguido convencer a Sergio Pellicer durante la pretemporada. Una cesión sería una de las salidas posibles para el futbolista. Si no, con las puertas del primer equipo prácticamente cerradas, no le quedaría otra que bajar al filial para poder tener minutos.