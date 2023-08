Sergio Pellicer habló este viernes en la rueda de prensa previa al primer partido de la temporada, en su estreno en la Primera RFEF, contra el Castellón. En la Costa del Sol parece que está marcado en rojo el objetivo del ascenso, para volver a 2ª División lo antes posible y no quedarse un año más en el fútbol amateur. Desde el club, los propios jugadores y el entrenador han evitado nombrar como objetivo final el volver poco a poco a la cima del fútbol español.

'Pelli' comenzó respondiendo al estilo de juego y fichajes de este ''nuevo Málaga'': ''Desde el principio de la pretemporada tenemos una idea clara, con estilos de juego complejos dependiendo de nuestros jugadores: Los conceptos deben de ser claro y en eso estamos trabajando. Para mi el mercado de fichajes ya está cerrado y toca centrarse contra el Castellón, los jugadores son los protagonistas''.

Convocatoria de 22

Respecto a la convocatoria fue claro: 'Vamos a viajar 22, pero Moussa va a ser baja junto a Ramón''. ''Vamos fuera de nuestro estadio contra un rival que tiene un objetivo ambicioso también. Veo a los chicos muy bien, están concienciados. El rival creo que ha apostado por un proyecto y entrenador con ideas muy claras, basándose en la posesión, jugando con línea de 3, aunque los últimos 2 partidos no les han salido como querían, pero han tenido un 80% de posesión, debemos de manejar todos los registros. Nuestra idea de juergo es la de ir a por el rival, van a ser muy importantes los que empiezan y los cambios. Confío mucho en el trabajo diario, lo deCastellón es una buena prueba de fuego''.

Con respecto a la vuelta de Haitam fue claro y conciso: '' Está trabajando bien, pero obviamente no está todavía para jugar muchos minutos, hay que ir poco a poco para que vaya cogiendo el ritmo''.

El año pasado hubo mucha tensión en la plantilla y rezumaba un ambiente no muy positivo en el vestuario, pero la plantilla es prácticamente nueva y de eso es lo que ''tira'' Pellicer: ''Se nos tiene que ir pasando la negatividad en el momento que eche a rodar el balón, es cierto que ha habido una revolución, es verdad que somos un equipo nuevo, pero el tiempo marca el rendimiento inmediato. Los jugadores que se han quedado ya saben lo que se van a encontrar en cada partido, y son ellos los que tienen que transmitir y trasladar a los chicos de fuera y a los de la cantera, esa presión, pero bendita presión''.

El Málaga ha acometido muchos fichajes en este mercado, aunque todavía dé la sensación de que es necesario algún refuerzo extra o alguien que llegue por sorpresa: ''Para mi son los jugadores que están, el mercado está cerrado, ahora donde tenemos que hablar es en el verde, mi faceta de pedir se quedó en Estepona''.

Mercado de Fichajes

El asunto de Loren Zuñiga ha sido también una de las cuestiones abordadas en rueda de prensa junto a la búsqueda de un 4º central: ''Yo quiero que los jugadores sean felices, todos los que estén aquí, yo cuento con Loren, va a viajar a Castalia, y puede que tenga minutos. Lo más importante es la gente, yo no quiero buscar excusas, por encima del jugador, del entrenador, del ego de todos. Quiero conseguir que cuando sea el día libre alguno venga a entrenar".

''Esta semana, el martes por la mañana, trabajamos con un 'coach' el aspecto mental, lo estamos trabajando todo. Creo que hoy en día los cuerpos técnicos deben de estar innovando y no estancarse en todos los aspectos. Yo lo que quiero es que vengan, entrenen y rindan, pero que desconecten cuando les toca''. La presión puede ser enorme en esta nueva temporada para el equipo 'bokerón' que comenzará en breves. Pellicer ha aseguado que los jugadores se encuentran bien también en el aspecto psicológico.

Nelson Monte, pieza importante

La llegada de Nelson Monte puede ser clave para la zaga malaguista, Pellicer opina lo mismo: "Ha venido bien, en buen estado de forma, es cierto que hay quer tener cuidado con el perfil de jugadores que no hacen pretemporada con el equipo, hoy en día hay entrenadores personales y vías para que se pongan en forma, aunque no es lo mismo solo que en grupo. Nelson nos da un aporte de calidad extra, ha caído bien, creo que va a ser uno de los jugadores importantes de este curso, por lo que he visto las últimas semanas en pretemporada''.

El estreno liguero ante el CD Castellón se disputará este sábado en el Nuevo Estadio Castalia a las 21:30.