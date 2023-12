El Málaga CF presentó este jueves en La Rosaleda la renovación múltiple de cinco de sus canteranos: Carlos López, Murillo, Moussa, Dani Lorenzo y Haitam. Tras la proyección de un vídeo en honor a los cinco protagonistas, con jugadas o momentos con la camiseta blanquiazul, los jóvenes futbolistas, acompañados del director deportivo Loren Juarros, atendieron a los medios de comunicación para presentar sus acuerdos de renovación con el club blanquiazul.

El primero en tomar la palabra fue el propio Loren Juarros. "Son cinco jugadores de cantera, han demostrado su sentido de pertenencia al club. Su voluntad y la de sus familias han hecho estén aquí. Este es el futuro del Málaga, es algo que tengo claro. La fórmula para salir va a ser esta, por supuesto llegarán jugadores de fuera, pero la piedra angular van a ser estos jugadores y otros que están en camino. Dentro de poco estarán aquí también", dijo el director deportivo blanquiazul, que pasó después a dirigirse a ellos directamente: "Vamos a esperar que a partir de ahora haya más alegrías que disgustos. Por mi parte, enhorabuena, creo que es el mejor sitio para crecer. Sois conscientes de que os queda, de que tenéis que mejorar. Estamos aquí para ayudaros, os vamos a exigir, pero estamos todos en la misma línea. Esto tiene que ser el comienzo de una carrera larga. Ojalá hagáis carrera en el Málaga toda la vida al máximo nivel, y si tenéis que salir que sea bueno para vosotros y para el Málaga".

Tras esto, los jugadores respondieron a las preguntas de los medios de comunicación:

Carlos López, 2027

Renovación

"Estoy muy contento de seguir aquí más tiempo. Siempre soñé con debutar en La Rosaleda. Lo estoy disfrutando mucho, con mucha ilusión. Trabajando día a día para hacerlo lo mejor posible cuando tenga la oportunidad".

Confianza en la cantera

"Es un signo de esperanza a los canteranos que ven a los del primer equipo jugar. Ahora parece que Loren apuesta por nosotros, eso es muy bueno. Seguro que va a seguir sacando más jugadores con su apuesta".

Apuesta por la portería

"Yo he firmado para intentar jugar. Es una posición muy difícil, solo juega uno. Me quedo con la confianza de que trabajando día a día voy a conseguir la oportunidad y lograr ser el primer portero".

Moussa, 2026

Renovación

"Agradezco al club y a todo el mundo. Ha habido muchos momentos difíciles, pero vamos a intentar salir para adelante. El fútbol no es fácil. Estoy muy contento, he visto que en Málaga puedo mejorar. En Málaga se puede crecer y es lo que voy a intentar".

Apuesta del club por la cantera

"El equipo ha apostado por nosotros. Estamos para hacer lo máximo posible por el equipo".

Murillo, 2027

Renovación

"Es un privilegio renovar aquí. Llevo toda la vida aquí. Estoy muy contento de firmar este contrato".

Apuesta por la cantera

"Es un gusto la apuesta por la cantera, por La Academia. Los equipos van a estar mejor y pueden fijarse en los grandes. Ser un ejemplo para los demás. Es bueno que suban tantos jugadores al primer equipo".

Largo paso por el filial

"Yo he cogido el camino largo, no he llegado como otros compañeros. La experiencia que te da estar en el filial tres años, creo que te hace un jugador más maduro y completo. Valoro mucho haber estado en el filial".

Dani Lorenzo, 2027

Renovación

"Es un orgullo firmar este contrato. Uno siempre sueña con formar parte del primer equipo. Es un día para reflexionar y ver el camino recorrido. Estoy muy orgulloso, que este sea el principio para seguir creciendo".

Apuesta del club por la cantera

"Como canteranos, es un espejo donde mirarse para los de abajo. Que vean la posibilidad de que se puede, que hay oportunidades. Te da la sensación de que puedes triunfar en casa".

Haitam, 2027

Renovación

"Estoy muy feliz de seguir aquí más tiempo. Puedo garantizar compromiso y trabajo total. Espero poder ayudar al equipo desde dentro del campo".

Apuesta del club por la cantera

"Verte en esta posición de cumplir el sueño de crío es una sensación inexplicable. Hay que devolverlo con trabajo, compromiso y poner al club donde se merece".

Confianza del club en su momento más complicado

"Es un orgullo enorme ver que el club te tiene cariño, que apuestan por ti. Estoy comprometido al mil por cien. Si lo he podido conseguir una vez, dos no va a ser menos".