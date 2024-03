Málaga CF: Fichajes con impacto inmediato

El Málaga CF cerró el mercado invernal hace ya más de un mes con tres incorporaciones: David Ferreiro, Carlos Puga y Javier Avilés. La contratación de un ‘9’ puro se le quedó en el tintero a Loren Juarros y eso generó muchas dudas sobre el balance del mercado, pero hasta el momento, la actuación de los últimos en llegar es un punto positivo en la labor del director deportivo blanquiazul.

El club blanquiazul trajo a David Ferreiro para tapar la ausencia de larga duración de Haitam. Realizó la incorporación de Carlos Puga en el lateral derecho y dio salida a Bilal. Y, como último movimiento, al no ser capaz de fichar un delantero centro al uso, fichó consiguió la cesión de Javier Avilés, como sustituto de Loren Zúñiga, que se desvinculó de la entidad a finales de año.

Ferreiro se gana a todos

Una vez pasado más de un mes desde la llegada de los fichajes invernales, se puede decir que hasta el momento todos ellos son un acierto. El que más ha agradado de todos es David Ferreiro. Muchos dudaban de su edad o de falta de ritmo, pero a sus 35 años, el extremo se ha metido a todos en el bolsillo a base de compromiso y buenas actuaciones. Ha conseguido dar otro aire al ataque blanquiazul, dando sentido al juego y combinando bien con sus compañeros en posiciones interiores. Aunque ya no tiene la explosividad de hace años, Ferreiro ha sabido reconvertirse para ser un jugador totalmente válido para el Málaga CF en esta categoría. En 5 partidos ya ha aportado 1 gol y 1 asistencia.

Carlos Puga mejora a Gabilondo

El fichaje de Carlos Puga también ha tenido un impacto positivo. No solo por lo que ha podido demostrar, sino también porque a su compañero de puesto, Jokin Gabilondo, se le ve de nuevo a tope tras unos partidos donde se le notó algo justo de gasolina. Puga ha conseguido que Gabilondo recupere su mejor versión y, cuando ha tenido la oportunidad de jugar, también ha dejado muy buenas sensaciones. Hasta ahora, solo ha tenido la oportunidad de jugar contra el Recreativo de Huelva, pero su actuación fue notable. Pellicer le dio la titularidad y respondió haciendo un muy buen partido, redondeado con la asistencia del 1-0 a Roberto.

Primera RFEF: Málaga CF - Recreativo de Huelva / Gregorio Marrero

Avilés, totalmente integrado

El último en llegar fue Javier Avilés y también ha conseguido dejar ya buenos minutos sobre el césped. Unos problemas en la espalda le impidieron jugar el fin de semana pasado contra el Ibiza, aunque fue convocado a última hora, pero antes ya había dejado muestras de calidad en partidos anteriores. Al igual que los otros dos fichajes de invierno, Avilés también ha sumado ya una asistencia, en el tanto de Einar Galilea al Recreativo de Huelva (2-0). Participó en la jugada ensayada peinando el balón en el primer palo para que el vasco remachase en el segundo.

La mayor crítica que se le ha hecho a Loren Juarros tras el mercado invernal es la no contratación de un ‘9’ de referencia, pero hasta eso, por ahora, ha salido bien. El buen hacer del equipo ha conseguido que se note lo menos posible la ausencia en los dos últimos partidos de Roberto, su hombre gol. El de Puente Genil no tiene un sustituto puro, pero entre Dioni, Avilés y demás atacantes tienen que hacerle olvidar cuando no pueda estar disponible. En los dos partidos que no ha podido participar, el equipo ha sumado dos victorias, y haciendo 4 goles.