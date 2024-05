Málaga CF: sin atisbo de resucitar

Ya se puede decir oficialmente que el Málaga CF atraviesa el peor momento de la temporada. Lo confirma todo: números, sensaciones, fútbol e imagen. No hay ninguna cuestión que nade a favor en Martiricos y la peor de las noticias es que ha llegado cuando el objetivo debería ser realizar una ‘minipretemporada’ para llegar en las mejores condiciones al play off de ascenso, la única vía de oxígeno que le queda al club para mantener unidas las piezas.

No solo se afrontan estas tres últimas jornadas -San Fernando, Antequera y Real Madrid Castilla- con todo en contra, sino que hay algo aún peor: el Málaga CF no ha ofrecido ningún atisbo de resucitar. No lo hizo ni ante los rivales más directos ni antes los que han sufrido más en la clasificación. El equipo ha seguido mostrando su peor versión, sin importar lo que hicieran los rivales, y ahora los números no mienten.

8 puntos en 7 partidos

El balance en las últimas semanas es terrible: 1 victoria, 5 empates y 1 derrota para un equipo que hasta hace dos meses soñaba con liderar Primera RFEF y subir a Segunda. Se lo ha llevado el Castellón con todo el merecimiento, el mismo por el que el equipo de Sergio Pellicer es uno de los peores en los últimos siete encuentros. Ni contra los de arriba ni contra los de abajo, con ningún rival se ha cumplido.

8 puntos es el colchón que avala el tramo anteriormente mencionado y, aunque sea difícil de digerir, es más rápido decir los equipos que han sumado menos que los blanquiazules. Por delante, todo un universo competitivo: Castellón (21), Real Murcia (16), Ceuta (16), Antequera (13), Córdoba (13), Atleti B (13), Granada B (12), Real Madrid Castilla (10), Recreativo de Huelva (10), Mérida (9) y Melilla (9).

5º en la segunda vuelta

Pellicer lo tenía claro el 26 de enero: «El objetivo es ser el mejor equipo en la segunda vuelta». El Málaga CF necesitaba ser el más eficiente para recortar la decena de puntos a la que se había quedado de distancia el liderato y el sueño pasó a ser realidad por momentos. Sin embargo, el conjunto de Martiricos se cayó y en estos momentos no hay quien lo levante en la clasificación.

Es cierto que los malagueños son el 5º mejor equipo en la segunda vuelta con 27 puntos. Esta vez sí que es mucho más lento decir todos los que han sumado menos. Así que solo le superan Castellón (35), Córdoba (34), Ceuta (31) y Real Murcia (30). El problema es que dos de ellos le superan en la tabla y otro es su más inmediato perseguidor.

El Málaga CF suma 4 empates seguidos en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Es evidente que no es una estadística que deje mal al Málaga CF con respecto al resto de rivales, pero no son números suficientes para un equipo que aspiraba a ser el mejor de la segunda vuelta para dar caza al ascenso directo. El punto de partida era sumar mucho más que los transatlánticos, pero todos los objetivos acabaron por el suelo cuando La Rosaleda comenzó a ser un agujero por el que se escapaban los puntos.

Solo el Ibiza ha dejado con vida al Málaga CF... porque está mucho peor, suman 20 puntos en la segunda mitad de curso. De momento, el cambio de entrenador no ha tenido ningún efecto y la pelea por la tercera plaza parece más centrada en ver quién de los dos pierde menos, no en quién gana más.

Así que los blanquiazules se acercan al examen final con mucho por recuperar. Tres citas es lo que tiene el equipo para resucitar, empezar a sumar victorias y recuperar la paciencia de una afición que no aguantará ver cómo su equipo se deja ir en el momento más importante de la temporada.