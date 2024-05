Se confirma el mal presagio: Ramón vuelve a caer

El Málaga CF ha comunicado en el mediodía del miércoles la nueva lesión de Ramón Enríquez. El centrocampista granadino regresó el pasado domingo a la titularidad ante el Mérida en La Rosaleda tras completar un largo proceso de recuperación que lo había mantenido apartado de los terrenos de juego durante más de un año, tras retirarse del agridulce triunfo del Málaga en Lugo del pasado 23 de abril del 2023. Más de un año después, regresa la pesadilla que parecía haber ahuyentado.

Sergio Pellicer confirmó en la rueda de prensa previa al choque ante los romanos que, si el canterano volvía al once no sería por la baja por sanción de Manu Molina, sino por estar preparado. Tanto el de Nules como los encargados de la parcela física de la plantilla siempre ha sido milimétricamente cuidadosos con Ramón, tratando de asegurar cada paso dado en el proceso. Sin embargo, aun con la mayor de las cautelas posibles, el 6 debe regresar a la enfermería.

El de Órgiva sufre una lesión miotendinosa en el recto anterior del cuádriceps derecho. Aunque el nombre pueda recordar a la que sufrió en el Anxo Carro hace dos abriles, es más similar a la que sufrió en el pasado mes de diciembre, cuando sin haber podido regresar de manera oficial a un partido de liga, tuvo que parar, precisamente en la semana previa al choque de ida ante el Mérida.

Ramón posa en la campaña de donación de sangre. / Málaga CF

Se desconoce el tiempo de baja, pues no se ha realizado ninguna estimación, aunque restan tres partidos de temporada regular y el play off que, en el mejor de los casos, serían cuatro duelos más, por lo que se prevé que no regrese para el tramo clave del curso. El recto anterior, que es la zona afectada, es uno de los músculos que forman el grupo de los cuádriceps del muslo. Nace en la parte superior del ilíaco, hueso de la cadera, y se inserta en la paleta, la rótula, y mediante esta en la tibia. Por ello, Ramón debe volver a frenar y trabajar en su nueva recuperación.