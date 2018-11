Denuncian la reducción de servicios en la Tenencia de Nueva Andalucía

El concejal y portavoz del grupo municipal socialista Manuel García denunció ayer la reducción de servicios que se prestan a los ciudadanos en la Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía, servicios, agregó, que se vieron implementados en la etapa de José Bernal como alcalde y que ahora han sido desviados a otras zonas de Marbella, San Pedro y Las Chapas.

Manuel García se preguntó «por qué para el PP no se merecen los ciudadanos de Nueva Andalucía, desde La Campana a El Ángel, el mismo trato administrativo que el resto de distritos». «Me ha sorprendido mucho que durante este mes de octubre aparecieran carteles del Ayuntamiento indicando a los ciudadanos que no se podrían realizar inscripciones ni pagos de las actividades deportivas en la Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía, y sí en Marbella, San Pedro y Las Chapas», señaló.

El edil recordó que ya en ocasiones anteriores se vio en la obligación de denunciar el cierre de la biblioteca por falta de personal.

«Les pido a PP y OSP que si no son capaces o no quieren seguir mejorando los servicios en Nueva Andalucía, por lo menos que no destruyan lo que ya les dejamos hecho. El anterior equipo de gobierno hizo por mejorar y acercar los servicios administrativos a los ciudadanos de Nueva Andalucía», finalizó García.