Marbella vibrará un año más con los conciertos del Festival Starlite

La promotora del Festival de Música Starlite, Sandra García Sanjuán, presentó ayer en el Ayuntamiento de Marbella la nueva edición del festival de conciertos que se ha convertido en un referente del verano a nivel nacional e internacional.

La octava edición de Starlite Festival se celebrará del 5 de julio al 23 de agosto y amplía el número de conciertos hasta los 44 confirmados hasta el momento, con actuaciones de artistas internacionales de la talla de Sting, Eros Ramazzotti o Il Divo.

Por otra parte, la promotora del Starlite Festival, que ha obtenido varios galardones como mejor festival boutique de Europa, ha anunciado que la gala benéfica, que celebrará su décima edición, tendrá lugar el 11 de agosto, y ha calificado el cartel de este año como muy potente, con opciones para «todos los tipos de público y música».

Entre otros, contará con los artistas Manuel Carrasco, Juanes, The Beach Boys, Il Divo, Maluma, Kool & The Gang, Jamie Cullum, Eros Ramazzotti, Sting, Raphael, Pablo López, Luis Fonsi, David Bisbal, José Mercé y Tomatito, Jessie J, Manuel Carrasco o God Save The Queen.

En este sentido, García Sanjuán señaló que hasta ayer se ha estado realizando en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez la selección de personal para la contratación de un millar de personas, frente a las 850 del año anterior, debido al incremento de días y de conciertos del festival.

Al proceso para cubrir vacantes relacionadas con producción, logística, seguridad, hospitality, animación, prensa o audiovisuales, se han presentado alrededor de 4.000 personas. El 91% de los contratados serán de la zona, según apunto Sandra García Sanjuán.

El Festival Starlite tiene un gran impacto económico y supone un gran respaldo para la ciudad, según reconoció ayer la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

La ciudad «será de nuevo epicentro de la buena música y de la mejor gastronomía», según dijo Ángeles Muñoz, quien destacó el impacto mediático y el respaldo para la marca Marbella, así como la repercusión económica que tiene para el municipio la celebración de este festival de conciertos, que el año pasado se cifró en 130 millones de euros.

«Para Marbella es un privilegio contar con el mejor festival que existe a nivel nacional e internacional y continuar con esta idea que surgió de Sandra y de su marido, Ignacio Maluquer, y que permite disfrutar en un entorno único, como la cantera de Nagüeles, de grandes artistas», dijo.

La regidora también agradeció que la organización cuente con los colectivos de la ciudad y que se realicen contrataciones de trabajadores locales para los servicios que ofrece el festival.