IU pide a la Junta que actúe contra el "atropello" del ERE del Don Carlos

El diputado de Adelante Andalucía y coordinador de Izquierda Unida en Málaga, Guzmán Ahumada, pidió ayer a la Junta que «no se lave las manos y se implique» en tratar de retirar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pesa sobre 94 trabajadores fijos del hotel Don Carlos y evitar así el «atropello laboral» que, señaló, impulsa la propiedad del establecimiento hotelero.

Ahumada, que se reunió con representantes del Comité de Empresa del hotel, señaló que la Junta «no puede seguir poniéndose de perfil ni lavarse las manos, como Poncio Pilatos; tiene que implicarse para que el motor económico del turismo lo sea con todas las garantías de calidad laboral y para que este tipo de atropellos no se den ni en el Don Carlos ni en ningún otro lugar».

«Es preciso trabajar para que tengamos turismo en Andalucía los 365 días del año y no sólo mirando a las cifras de ocupación; hay que poner el foco en que la riqueza que genera el turismo se reparta de forma justa entre toda la población», agregó.

Recordó que IU pide la creación del sello de establecimiento responsable en materia laboral; sin embargo, «al no atender esta petición el gobierno andaluz no manda un mensaje claro a las empresas en defensa del empleo y de la lucha frente a la precariedad y, de esta forma, alienta iniciativas dañinas como la del Don Carlos». «Lo que tiene que hacer la Junta es apoyar y fomentar un empresariado serio y no a aquellos que quieren lucrarse del sector, aunque sea a costa de su destrucción», añadió.

Según Ahumada, tras los despidos que plantea la propiedad del hotel, de cinco estrellas, está la intención de «precarizar las condiciones laborales», ya que, en su opinión, no existe causa económica para promover el ERE porque la empresa facturó 20 millones de euros el año pasado y obtuvo cuatro de beneficios.

«El comité de empresa está desarrollando un trabajo ejemplar en defensa del empleo y la calidad turística y desde IU reclamamos que el gobierno de la Junta y del Ayuntamiento de Marbella se comprometan y exijan la retirada del ERE para garantizar todos los puestos de trabajo y que el hotel siga abierto todo el año», añadió.

Ahumada pidió a la propiedad del hotel que retire el ERE para, a partir del lunes cuando comiencen las negociaciones presenciales, las partes negocien «sin condicionantes hacia una salida justa para los trabajadores y el futuro turístico de la Costa del Sol».

El representante del comité de empresa del hotel Don Carlos, Marcos Riveros, aseguró que «nos quedamos en estado de 'shock' con la comunicación el pasado 15 de junio del expediente extintivo por parte de la empresa». «Tras el ERTE por la pandemia del Covid-19 lo que estábamos pensando es en cuándo volver a abrir, nunca en un ERE para un despido masivo», explicó.