Cree que no fue una simple casualidad que se despertara una mañana con la emblemática imagen en la que Pablo Ráez levanta el brazo para transmitir fortaleza ante las adversidades.

Tampoco lo fue que minutos después, revisando los estado de Whatsapp de sus contactos telefónicos mientras se tomaba el café del desayuno, encontrara la silueta soñada plasmada en el perfil de la hermana de Pablo Ráez, Esther Ráez.

Y tampoco fue el azar el que hizo que eso ocurriera un 25 de febrero de 2023, sexto aniversario del fallecimiento del joven marbellí que viralizó a través de las redes sociales una campaña a favor de la donación de médula.

Las señales llevaron al artista Fernando Quirós a diseñar la característica figura de Ráez pintada con los lazos de colores que simbolizan todos los tipos de cáncer y que es el emblema de su proyecto ‘Siempre Fuerte’.

«Pablo fue ejemplo para todas las personas que atraviesan o han atravesado cualquier tipo de cáncer. Es el emblema de todos esos luchadores», explica el pintor jerezano.

El simbólico perfil multicolor de Ráez adorna piezas de ropa que se pueden adquirir a través de la página web www.coloreandovidas.com con el objetivo de recaudar fondos para la asociación sevillana Padres de Niños con Cáncer (Andex).

El colectivo lo fundó en 1985 un grupo de padres para mejorar las condiciones de vida de los niños con cáncer y de sus familias y facilitarles prestaciones sociales, psicológicas y de ocio.

«Pablo, desde arriba, mueve sus hilos. Como si fuéramos marionetas, nos ha puesto en el camino a unos y otros», señala el artista, que presentó el proyecto en un acto que contó con, además de Esther Ráez, la madre de Pablo, Rosa María Martínez; profesores de su infancia; el párroco que lo bautizó y enterró, José López Solórzano, o su psicóloga, Anabel Melguizo.

«Pablo sigue vivo. Aún no he borrado su número en mi teléfono móvil porque a veces pienso que me va a llamar», señaló López Solórzano durante el evento que presentó el periodista Julio Rodríguez.

«Durante su enfermedad, Pablo sintió una llamada para ayudar a los demás. Vio que era entendido su mensaje para concienciar sobre las donaciones y se transfiguró. En mi corazón y de forma más práctica, entiendo este precioso proyecto como dirigido a ayudar. Es, de algún modo, cumplir su voluntad», agrega la madre del joven marbellí, que, desde 2018, cuenta con un bulevar con su nombre en homenaje a su campaña.