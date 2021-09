Los cielos nubosos, chubascos y fuertes tormentas van a estar presentes durante el fin de semana en la mayor parte de la península, tal como anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Recuerda que en episodios de fuertes lluvias lo más seguro es evitar al máximo los trayectos en coche por las zonas con avisos de lluvias intensas, puesto que una lluvia torrencial puede convertir un cauce seco en un torrente de agua que anega la calzada. Lo mejor es permanecer atento/a a la evolución de las predicciones meteorológicas y a las recomendaciones emitidas por las autoridades.

No obstante, si no te queda más remedio que conducir en presencia de la DANA que amenaza a la península y te encuentras con un cauce o una avenida de agua que ha invadido la calzada por la que circulas, recuerda que no debes cruzarla de ninguna manera, ya que el riesgo de quedar atrapado/a en el interior del vehículo o de ser arrastrado/a por la corriente es máximo. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT)Dirección General de Tráfico (DGT) nos explica en su perfil de Twitter cómo debemos reaccionar ante una riada o inundación.cómo debemos reaccionar ante una riada o inundación

Debes evitar toda exposición al riesgo y de ninguna manera intentar atravesar el torrente, puesto que el agua arrastra muchos objetos y puede haber socavado el fondo, haciéndolo más profundo. La DGT recomienda dar la vuelta y buscar un camino alternativo y seguro. Además, recuerda cargar el móvil al 100% antes de salir de casa por si tienes que llamar a emergencias (112) si te encuentras en apuros o ves una carretera anegada.

Qué hacer si la corriente arrastra el coche

Los coches pueden ser arrastrados por el torrente en función de su peso, la altura de los bajos, la velocidad de la corriente, la profundidad del cauce y la inclinación del terreno. Ten en cuenta que si el agua llega a la mitad de la rueda, se pierde adherencia en las ruedas motrices y cuesta mucho dirigir el vehículo. En cambio, si el agua cubre más de la mitad de la rueda, el vehículo es arrastrado sin control.

En ambos casos debes seguir los siguientes pasos:

Por otro lado, recuerda que a la hora de conducir con lluvia debes seguir estas tres reglas básicas: reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y encender las luces. Puedes consultar cómo conducir durante una fuerte tormenta o DANA a través de este enlacecómo conducir durante una fuerte tormenta o DANA a través de este enlace.