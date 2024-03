Los conductores con gafas y lentillas reciben un aviso urgente de la DGT

Persiguiendo su objetivo por promover una forma de conducir más segura y de reducir los accidentes de tráfico, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido un avso recordando a los conductores que utilizan gafas o lentillas cuáles son las normas que deben seguir.

La información de la DGT es especial relevante en la actualidad, cuando las medidas de seguridad vial se están recrudeciendo en todo el país con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras. Para evitar que haya más accidentes y muertes al volante es importante que los conductores estén plenamente informados sobre cuáles son las normas y códigos que tienen que respetar.

Aviso de la DGT sobre gafas y lentillas

Entre las principales preocupaciones que maneja la DGT está el uso del teléfono móvil mientras se conduce: una infracción que se suma al exceso de velocidad y que junto a este contribuye significativamente a reducir los accidentes de tráfico. Por otra parte, otro aspecto importante que destaca la DGT es la importancia de utilizar correctamente las gafas o las lentillas cuando conducimos, sobre todo entre quienes necesitan llevarlas para ver correctamente.

Según explica la DGT, cada vez que se renueva el carnet de conducir (cada 10 años hasta los 65 años y luego cada 5 años) se debe especificar también si se requieren o no gafás para la conducción. Esta información se puede encontrar en la parte trasera del documento: en el punto 12, donde se encuentran distintas numeracoines según si se deben usar gafas (01.01), lentillas (01.02) o si se permite el uso de ambas (01.06).

Por otra parte, la DGT trambién hace hincapié en una norma que no es negociable: y es que si en el carnet de conducir se especifica que el piloto tiene que llevar alguno de los soportes de asistencia visual, es obligatorio que cumplan con esa condición. Si no lo hacen, estos conductores podrían ser multados por los agentes de tráfico en caso de que comprueben que no llevan las gafas o lentilllas que se les requiren en el documento oficial.

Además hay que destacar que el objetivo de estas medidas no es meramente punitivo, sino que su objetivo es garantizar la seguridad de todas las personas que transitan la vía pública. Conducir sin la corrección visual adecuada incrementa notablemente la probabilidad de sufrir un accidente, por esta razón es importante no hacerlo.