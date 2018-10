La Junta eleva a cerca de 100.000 euros los daños en los Baños Árabes de Ronda

Técnicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Ronda fijaron ayer en 98.000 euros los daños registrados en los Baños Árabes de la ciudad, después de que se realizara una primera evaluación del estado del monumento. Así lo subrayó el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, durante la visita que realizó en compañía de las autoridades locales.

Agregó que un análisis definitivo propiciará que la evaluación de los daños final «sea mayor, porque habrá que determinar el daño en la cimentación del muro que se ha desprendido sobre el lecho del río», comunicó.

También expresó que la Consejería de Hacienda va a poner en marcha «un plan de contingencia y de emergencia para poder actuar de manera rápida en las zonas afectadas por el temporal, tanto en Ronda como en los municipios de la comarca y de Sevilla», que han registrado más incidencias y de mayor gravedad.

El consejero confirmó, como adelantó previamente la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, que en un primer análisis «no hay grave afectación del patrimonio histórico» y que el temporal ha afectado especialmente a «otros elementos arquitectónicos de jardinería que tienen fácil reparación».

Vázquez aclaró además que la actuación corresponde en cuanto a financiación a la propia Junta, titular de este Bien de Interés Cultural, cuya explotación y gestión corresponde no obstante, mediante un convenio público suscrito en su día, al Ayuntamiento de Ronda.

De momento, la Junta no podrá actuar de urgencia, pues «aún quedan dependencias inundadas y mientras que no exista el informe definitivo de los técnicos no se puede empezar». Así lo comunicó el propio responsable autonómico en la vista efectuada ayer: «Hay que esperar que se seque el monumento y que deje de llover, y que se limpie para acometer la obra de emergencia». Los Baños Árabes de Ronda se erigen en uno de los principales enclaves monumentales de la capital serrana. Las lluvias incluso derribaron varios árboles en este recinto.