El alcalde del municipio malagueño de Antequera, Manuel Barón, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento solicitará ayudas para poder hacer frente a los daños materiales y gastos derivados de la granizada, que tuvo lugar este miércoles.

Barón, que ha explicado que están evaluando y viendo las consecuencias de la enorme granizada, al que ha calificado como "la mayor granizada del siglo porque ha habido unos daños que nunca antes habíamos tenido en Antequera", ha detallado que se ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Málaga y "vamos a acogernos a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil en caso de emergencias o catastrófica", la llamada declaración de zona catastrófica.

En concreto, solicitarán, dentro de las medidas aplicables que el estado puede establecer con respeto a esta situación, "las que corresponden con ayudas económicas a particulares, por daños en viviendas habituales o enseres de primera necesidad, fundamentalmente los coches", esperando que "muchos vehículos que han sido dañados puedan aplicarse alguna pequeña compensación o gran compensación, depende, con respecto a esta ley".

De igual modo, ha detallado que solicitarán compensaciones contempladas en relación con las corporaciones locales por gastos derivados de estas actuaciones, aludiendo, en este punto, al plan de limpieza especial y contratación de la bolsa de Agua del Torcal, del que precisamente, ha dicho que este jueves se está procediendo a las labores administrativas para la contratación.

Además, pedirán las ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales, "referidas a lo que las organizaciones agrarias nos vayan adelantando", ha explicado.

Barón ha insistido en que "no he visto a Antequera jamás así", añadiendo, además, no obstante, que "afortunadamente no ha habido ningún daño personal".

También en su intervención ha recordado la actuación llevada a cabo este pasado miércoles cuando se activó los operativos de Protección Civil y el plan de autoprotección del Ayuntamiento de Antequera.

Al respecto, ha indicado que, automáticamente, tras la granizada se comenzó con las labores de limpieza, y se detectaron inundaciones, ya que se colapsaron por el granizo los imbornales, lo que impedía que tragara el agua; algunos daños en comunidades de vecinos, patios, cornisas, toldos, etcétera. También ha agregado que lo que "más han sufrido" son parques y jardines.