El Ayuntamiento de Ronda llevará al pleno del mes de febrero un Plan de Emergencia ante la sequía que padece el municipio y que pretende sentar las bases de una serie de actuaciones que se van a poner en marcha "para planificar y desarrollar la mejor gestión posible de los recursos hídricos que tenemos en la serranía", según ha anunciado la alcaldesa, María de la Paz Fernández.

Este documento, que ya se ha llevado a la Comisión de Urbanismo y Obras, recoge diversos aspectos. Por un lado, ha servido para estudiar los recursos propios que tiene la ciudad y su entorno: el sistema de manantiales de Los Linarejos (Fuenfría-El Chorro-El Canal); los sondeos ejecutados en la Cañada de Puya; los sondeos ejecutados en La Planilla (abastecimiento Sur); el sondeo ejecutado en Los Prados y una serie de recursos exclusivos de Ronda: los pozos de la Cañada de Puya, los de La Planilla, Los Prados, el Manantial el Chorro y el manantial El Canal.

El sistema de abastecimiento de Ronda se ha dividido en tres zonas, en función de las fuentes de suministro, para establecer posibles medidas correctoras, según las necesidades de cada una: la zona de El Fuerte; la zona de abastecimiento sur y la zona de La Cimada-Los Prados.

La propuesta del equipo de gobierno incluye la creación de dos organismos que gestionen las situaciones de sequía que se puedan producir: un gabinete de crisis y una mesa de sequía. Estos organismos tendrán, entre otras funciones, declarar los cambios de niveles de sequía; fijar las pautas a seguir a la hora de captar recursos externos al sistema de abastecimiento; establecer las restricciones sobre los usos del agua y sobre la demanda; solicitar actuaciones a las autoridades a través de los conductos oportunos; marcar los objetivos de reducción de consumos; aprobación y seguimiento de los costes extraordinarios motivados por la sequía y solicitar informes externos sobre las materias que sean precisas.

"Actualmente no hay una sequía como tal declarada en nuestro entorno porque disponemos de la capacidad suficiente para hacer frente a la demanda de consumo, pero no sabemos cómo será la situación en meses, y por ello queremos adelantarnos", ha valorado la regidora, quien ha indicado que su intención es no tener que llegar a adoptar restricciones salvo que sea realmente necesario: "Lo que buscamos es que sean los propios vecinos quienes hagan un uso muy responsable de los recursos, para evitar medidas drásticas. Para ello, lanzaremos campañas de concienciación sobre el uso y la necesidad de ahorrar agua".

Reducir el consumo

El equipo de gobierno añade que la empresa encargada de la gestión del agua en Ronda, Aqualia, está realizando diversas actuaciones para reducir el consumo, como el control diario del volumen suministrado a la red y por sectores. Además, Hidralia esta gestionando las presiones mediante reductoras y moduladores de presión; está buscando fugas en la red; renovando aquellos tramos que están obsoletos y con bajo rendimiento. Asimismo, está acometiendo sustituyendo contadores para adaptarlos a las características reales del suministro y lleva un control semanal de los grandes consumidores.

"Es el momento de trabajar en todo lo que esté en nuestra mano para hacer un uso muy responsable del agua para evitar importantes restricciones", según añadido la alcaldesa.