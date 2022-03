El arte belenista no tiene por qué circunscribirse a la representación de todo tipo de nacimientos, pesebres o escenas de la Sagrada Familia y la infancia de Jesús de Nazaret. También puede ser una vía para representar otros pasajes bíblicos. Prueba de ello es la exposición permanente del Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina que presenta el Monte Sacro de José Luis Mayo, un belén monumental con decenas de imágenes que hace un recorrido desde el Génesis hasta Los Evangelios, y la exposición temporal Escenas de la Pasión que permiten vivir la Cuaresma y la Semana Santa de una forma diferente.

La muestra cuenta una docena de dioramas elaborados en exclusiva para su exposición en este centro cultural. Repasa algunos de los momentos más destacados de la tradición cristiana sobre los últimos días de la vida de Jesucristo, desde la llegada a Jerusalén, días antes de la celebración de la Pascua, hasta su Resurrección.

Y lo hace de la mano de maestros belenistas de talla internacional como Angela Tripi, creadora de las figuras de la escena 'Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén', cuya escenografía está a cargo de la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo (Murcia). Esta autora italiana también es la responsable de las imágenes de la ‘Santa Cena’, con escenografía de José Manuel Coto y Roque Gallego, y del ‘Lavatorio de pies’, cuyo diseño corresponde al grupo artístico belenista italiano ‘Stella Cometa’.

La exposición continúa con un diorama de la ‘Oración de Jesús en el huerto’, de José Luis Mayo y la Agrupació de Pessebristes de Tarragona; otro sobre el momento del 'Prendimiento', cuyas figuras son de Francisco Javier Guilloto y la escenografía de la Agrupació de Pessebristes de Sabadell; y las populares ‘Negaciones de San Pedro’, con imágenes de Montserrat Ribes y montaje de Purificación Rodríguez y Juan Pablo Montesinos.

La muestra permite apreciar diversas visiones del arte belenista a la hora realizar las imágenes y presentar las escenas ya sea con un estilo más figurativo y realista, costumbrista o con un marcado carácter expresionista, como es el caso de Josep Traité i Compte en la ‘Flagelación’, con escenografía de Josep Porta. Tampoco faltan pasajes habitualmente representados en los tronos de la Semana Santa andaluza, que se muestran a pequeña escala y con dioramas más contextualizados.

Uno de ellos muestra a ‘Jesús ante Pilato’, cuya escenografía corre a cargo de Manuel de la Jara y Gonzalo Carrillo; otro con un ‘Caído con la cruz a cuestas’, con montaje de Antonio Pigozzi y Nicolo Celegato y figuras de la familia Heide, también responsables de las imágenes de ‘Crucifixión’, cuya escena es de la Asociación de Belenistas de Elche. Las figuras del ‘Descendimiento’ son de José Luis Mayo y el diseño de Alicia Boyer, mientras que la ‘Resurrección’, que cierra la muestra, es obra por completo de José Ángel García.

Esta exposición temporal se abrió poco antes de la declaración del primer estado de alarma de la pandemia. Por ello, la Fundación Díaz Caballero, promotora del Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina, ha decidido mantenerla durante todo este tiempo.

"Pensamos que el público no la ha podido disfrutar todo lo que nos hubiera gustado. En los dos últimos años nos vimos obligados a cerrar en algunos momentos por las medidas establecidas por las autoridades y por ello queremos que continúe unos meses más", explican la entidad, que tiene previsto clausurar la muestra a comienzos del próximo año.

Más de 150.000 visitas

A pesar de los efectos de la Covid-19 en la economía en general y el sector del turismo en particular, este centro cultural en la comarca de Antequera registra ya más de 150.000 visitas desde que se pusiera en marcha en noviembre de 2017. Su fin es la promoción del belenismo y consolidarse como un espacio expositivo único en el mundo, aunque sigue siendo un gran desconocido para el gran público. Pero como apunta el presidente de la Fundación, Antonio Díaz, “en el museo, hasta que no se ve, no se sabe lo que hay”.

Ubicado en el Polígono Casería del Rey de Mollina, el Museo Internacional de Arte Belenista cuenta con más de 100 belenes y dioramas, compuestos por más de 2.000 figuras únicas, también cuenta como complemento con una zona exterior en la que el visitante puede ver dos almazaras de aceite, aperos de labores agrícolas y cómo eran algunas estancias de una casa popular andaluza, tan típica de la comarca de Antequera.