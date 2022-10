El Torcal de Antequera protagoniza el Cupón Diario de la ONCE del próximo miércoles 26 de octubre. Cinco millones de cupones en circulación que reproducen así una fotografía de este paraje natural Patrimonio de la Humanidad y que ya están a la venta a un precio de 2 euros. Esta es la tercera vez que Antequera se promociona a través de un sorteo de la ONCE. En el primero aparecieron los Dólmenes con motivo a su declaración como Patrimonio de la Humanidad y el segundo de la ciudad por el premio nacional de la accesibilidad.

Junto al retrato, obra de Rafael Haro, aparece la imagen corporativa del Torcal en la esquina superior derecha y el nombre de Málaga en la inferior.

El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, y la directora de la organización en Antequera, Teresa Cobo, han presentado la imagen de este sorteo al delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Málaga, José Antonio Víquez, al alcalde de Antequera, Manuel Barón y al alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez, en un acto celebrado en la sede del Centro de Visitantes El Torcal.

Luque destacó que el Torcal constituye una excepcionalidad en el paisaje natural andaluz y español, un patrimonio que, a su juicio, requiere protección, conservación, difusión, divulgación y conocimiento desde el respeto medioambiental más escrupuloso. En este sentido, abogó por el mayor consenso entre las distintas administraciones para poner en valor turístico, cultural y medioambiental de este paraje.

A la vez que se mostró "orgulloso de llevar la imagen del Torcal a un espacio tan cargado de valores y tan popular y querido como es el cupón del a ONCE porque contribuirá a su promoción, divulgación y proyección en toda España". Para el director de la ONCE, estos cinco millones de cupones suponen "una invitación para descubrir la belleza de los senderos, de la fauna y la vegetación del que es considerado el paisaje kárstico más espectacular de Europa".

El alcalde ha animado a la gente a comprar no solo en esta ocasión, sino todos los días porque "la ONCE es un ejemplo de inclusión y una magnífica organización que iguala a las personas y que les ayuda a tener una vida absolutamente digna". Por su parte, el delegado ha agradecido la ONCE que vuelvan a poner a un paraje natural de la provincia de Málaga en un cupón tras el de Sierra de las Nieves hace unos meses. "Hay gente que busca los parajes que ven en los cupones y gracias a ellos van a visitarlos. Sin duda eso se va a ver reflejado en El Torcal de Antequera".

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras y otros 450 a las cuatro últimas. 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres últimas o primeras y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.