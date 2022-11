Muchas veces viajamos al extranjero con la ilusión de ver nuevas ciudades, de aprender sobre su cultura, su patrimonio y su gente sin ni siquiera disfrutar antes lo que nos toca de cerca. Daniel Carrera y Estela Baena no querían que sus hijos Sara y Hugo volaran fuera sin conocer de verdad su casa, la provincia de Málaga. Pero como ellos, pensaron en toda aquella gente que no se para a observar las maravillas que le rodean. A raíz de ahí, nació ‘103 Pueblos Málaga’, un proyecto que tiene como objetivo poner en valor los pueblos y ciudades que conforman la provincia, con el fin de darles visibilidad y difusión. «Hay pueblos que están cada vez más vacíos y merecen mucho la pena», opina Carrera.

La idea empezó a fraguarse hace varios años, cuando Málaga estaba formada por 101 municipios, pero no fue hasta después de la pandemia, en septiembre del año pasado, cuando comenzaron sus aventuras y que en ocasiones comparten con más amigos y familiares. Desde entonces, han visitado y recorrido 44 pueblos, en su mayoría de interior. «Hay veces que, si los pueblos son pequeños, visitamos dos o tres en el mismo día», aclara. Aunque tenían previsto visitar en torno a 25 localidades por año, van a muy buen ritmo así que es probable que terminen antes de lo calculado. De forma previa a cada viaje, planifican su visita al detalle para aprovechar el tiempo al máximo «porque si no sería imposible», confiesa. Además de ver los monumentos y documentarse sobre los personajes ilustres del lugar, algo que nunca falta en su modus operandi es el fotografiarse junto al monolito del nombre del pueblo como prueba palpable de su visita. Sin embargo, esto les ha ocasionado algún que otro problema, puesto que la mayoría de veces la escultura se localiza en las glorietas, lo que dificulta el acceso. «No podemos cruzar y si lo hacemos nos llaman la atención», detalla. Algo que siempre es motivo de queja es que la mayor parte de las veces se encuentran con todo cerrado. «No entendemos como las oficinas de turismo o los museos no abren los fines de semana ni los días de fiesta, cuando hay más afluencia de visitantes. Esto es algo que echamos mucho en falta», lamenta.

Normalmente intentan evitar las ferias «porque en esas fechas nos resulta muy difícil hacer fotos y vídeos con tranquilidad», aunque son cada vez más las personas que se ponen en contacto con ‘103 Pueblos Málaga’ para promocionar un evento de su ciudad. De hecho, en cada pueblo suelen presentarse ante los vecinos y reparten octavillas sobre su proyecto. Aun así, hacen un llamamiento al apoyo de las administraciones «ya que son los primeros interesados puesto que les estamos haciendo publicidad a sus municipios, lo que se traduce en visitas», destaca. En la actualidad cuentan con perfil de Facebook, Instagram y canal de YouTube, pero no descartan en un futuro crear un blog para poder contar más en profundidad cada viaje. «Subimos fotografías e información de cada pueblo y nos servimos mucho de los hashtags», explica.

La intención de esta familia es seguir viajando una vez que terminen su ruta por Málaga «puesto que lo echaremos de menos». Es por ello que ya piensan en compartir sus próximas aventuras más allá de la provincia.