El grupo de Unidas Podemos en la Diputación de Málaga ha presentado una moción para su debate en la comisión informativa especial de cuentas en la que piden rechazar la instalación de la planta incineradora proyectada en el municipio malagueño de Humilladero.

También en otro de los puntos de la iniciativa proponen asumir las conclusiones de las investigaciones del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, "que avalan que el método de la incineración es el más contaminante para la salud pública y es un riesgo medioambiental, libera dioxinas y furanos que aumentan los casos de cáncer y enfermedades respiratorias y cardiovasculares".

La portavoz del grupo provincial de Unidas Podemos, Maribel González, y la diputada Teresa Sánchez en la moción inciden en la "apuesta por el turismo interior en la provincia" con la Gran Senda de Málaga, que discurre por los municipios de Alameda, Mollina, Humilladero y Fuente Piedra, "ofreciendo un paisaje característico del interior con pinares, olivares, el cultivo de la vid y del cereal culminando con la Reserva Natural de la Laguna".

No obstante, han advertido de que "el desarrollo del turismo de interior en esta zona de la provincia se puede ver truncada por la instalación de una planta incineradora en el municipio de Humilladero".

"El sector agrícola y de transformación agroalimentaria debe seguir siendo una apuesta estratégica en el desarrollo económico del interior de la provincia", han señalado, por lo que han reiterado el rechazo a la planta incineradora.

Han recordado que en las últimas semanas una multinacional sueca ha adquirido unos terrenos municipales para la instalación de una planta incineradora "que pretende quemar todo tipo de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos como son".

Han señalado que la empresa "sólo tiene dos proyectos en marcha, uno en Tailandia, en Singapur y otro es el de Humilladero", preguntándose "el motivo del por qué no piensan en instalar esta tecnología novedosa en los países desarrollados del norte de Europa, ahorrarían en combustible para el transporte de los residuos".

Sin embrago, apunta desde Unidas Podemos en la iniciativa, "eligen Asia y Andalucía para instalar incineradoras altamente contaminantes, que en diez kilometros a lo rotonda va a provocar perjuicios en la salud y en la economía".

"Por más que se disfrace de instalación limpia, para lo cual pregona que se dotará de instalaciones eólicas, fotovoltaicas y de aerotermia, emplazar una planta de combustión de residuos en las proximidades del pueblo de Humilladero es una temeridad y un atentado a la salud pública", advirtiendo de que "esta incineradora afectaría además a las poblaciones de Humilladero, Mollina, Los Carvajales, Fuente de Piedra y Alameda".

Además, al situarse a 2,5 kilímetros en línea recta de la Laguna de Fuente de Piedra, humedal protegido y de importancia ornitológica excepcional, Sitio Ramsar (desde 1983), Reserva natural (desde 1984), ZEPA (desde 1988), ZEC (desde 2013), "generaría impactos sobre la avifauna impredecibles".

Instituto de Salud Carlos III de Madrid

Por otro lado, añaden en la moción que el Instituto de Salud Carlos III de Madrid elaboró un informe "en el que se demuestra que se producen prevalencias y crecimientos de cánceres en las proximidades de las incineradoras".

"Andalucía ha rechazado todos los proyectos de incineración que han pretendido instalarse en nuestro territorio, por lo que, de no detenerla, sería la primera incineradora que se implantaría en Andalucía", han apostillado, al tiempo que han incidido en que "la salud no se vende: anunciar la creación de más de 200 puestos de trabajo, una promesa del todo incierta, no justifica cambiar puestos de trabajo por salud".

También han insistido en que "la incineración de residuos es una tecnología no fiable, en retroceso en todo el mundo y que no ha conseguido resolver los enormes problemas ambientales que genera". Es más, han señalado que "la pretensión de querer vender la quema de residuos como beneficiosa para el medio ambiente está basada exclusivamente en intereses empresariales y no de lucha contra el cambio climático o a favor de una sociedad más sostenible". Además, Unidas Podemos asegura en la moción que "la incineración de residuos no es una fuente de energía renovable".

Han recordado, por otro lado, que "no hay ninguna incineradora de estas características y estas dimensiones en Andalucía", mientras que en toda España existen once, "de las cuales, se va a cerrar la de Madrid y las que se encuentran en Cataluña van a ser sustituidas por un programa de reutilización y de economía circular".

Además, han dicho, en EEUU había casi 400 incineradoras y sólo quedan 82, todos los países están abandonando este sistema de incineración", han asegurado, al tiempo que han afirmado que "nuestra tierra no va a conformarse con lo que no quiere nadie en los países desarrollados, en los países ricos de la Unión Europea".

"No vayamos a que aquí en Málaga, en Andalucía se construya una planta incineradora que además provoque que se acumule en su entorno, hasta que le toque ser incinerado, toda la basura de España", han advertido.

Asimismo, han aludido a que "a raíz de los problemas que esta planta incineradora generará en el territorio", los vecinos y vecinas de Humilladero, Mollina, Fuente Piedra y Alameda "se han organizado en una Plataforma vecinal para decir no a la planta incineradora".

"Desde el Grupo Provincial de Unidas Podemos, nos hacemos eco de sus reivindicaciones, la incineración no es el camino para reducir los residuos que se generan", han concluido.