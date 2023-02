El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo. La International Agency for Research on Cancer estimó que en el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 18,1 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo (excluyendo los tumores cutáneos no melanoma), y que dicha cifra aumentará en las dos próximas décadas hasta los 27 millones.

Según, ‘Las cifras del cáncer en España’, un informe anual editado por la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer estuvo detrás del fallecimiento de 112.741 personas el año pasado. Además, se anticipa que en 2040 el número de casos nuevos de cáncer por año aumentará a 29,5 millones y el número de muertes por cáncer a 16,4 millones. Tanto a nivel autonómico como provincial son muchas las asociaciones que luchan por la concienciación sobre esta enfermedad, entre ellas la ‘Un sí por la vida’. Un Sí Por La Vida – Unidos Contra El Cáncer es una organización de naturaleza asociativa, con carácter independiente y sin ánimo de lucro. «La asociación empieza en 2014 a raíz de que dos vecinas habían tenido cáncer de mamá y vieron la necesidad que había de apoyo psicológico a los enfermos. Y así nació la ONG cuya fundadora fue Catalina García Rueda», explica Paco Torres, actual presidente de Un sí por la vida. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de estos pacientes y sus familias a través de la atención multidisciplinar. Entre sus servicios se encuentran la atención psicológica, la fisioterapia especializada y el tratamiento de linfedema, la orientación y educación nutricional, actividades de relajación, yoga, reiki, tiro con arco, manualidades, actividades de prevención y hábitos de vida saludable y asesoramiento en documentación. «La ayuda psicológica no es solo para el enfermo, sino también para el familiar que lo pasa peor a veces. Por otro lado, llevamos a los enfermos hasta el hospital para que reciban su tratamiento, porque hay una gran cantidad de personas que no tiene quien lo lleve», explica Torres. Las actividades de psicoterapia se basan también en impartir tiro con arco, porque «se ha demostrado que para las personas enfermas les viene muy bien y lo hacemos con monitores voluntarios». Esta asociación ayuda anualmente a 600 personas y sus servicios no solo se limitan a vecinos del municipio, sino que además ayudan a enfermos y sus familias de toda la comarca del Guadalhorce. Todas las actividades son gratis para los pacientes y familiares que busquen ayuda. En ‘Un sí por la vida’ no se limitan a ayudar a personas con un determinado tipo de cáncer, sino que ayudan a todos los enfermos oncológicos: «No tenemos médicos, damos ayuda a todos. Porque la ayuda psicológica la necesitamos todos», recalca. Una cadena humana para concienciar Un Sí por la Vida conmemora este año el Día Mundial Contra el Cáncer con actividades como una cadena humana en Alhaurín el Grande. Este tradicional evento celebra su novena edición y recupera su formato presencial tras la pandemia. Una caminata en la que participan comunidad educativa, asociaciones y colectivos. «Colaboran colegios, instituciones y todo el que quiera», indica Paco Torres, presidente de esta ONG. La cadena humana tendrá lugar el viernes 3 de febrero, y comenzará a las 10.00 horas con la lectura de un manifiesto a cargo del CEIP Salvador González Cantos. Posteriormente, se llevará a cabo una marcha hasta la Urbanización La Paca y regreso al centro de salud Dr. Francisco Burgos. La actividad cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Federampa y Protección Civil. El sábado, 4 de febrero también llevará a cabo otro evento organizando la fiesta solidaria en Café Lemour, cuya recaudación irá destinada a los distintos proyectos que llevan a cabo durante los 365 días del año en beneficio de los pacientes de cáncer y sus familiares. Por otra parte, desde el 23 de enero hasta el 4 de febrero inclusive, la Peluquería Low Cost de Alhaurín el Grande donará parte de la recaudación de los cortes de pelo que se realicen.