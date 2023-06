El alcalde de Álora, Francisco Martínez, reconoce que aún no ha terminado de asimilar su formación, el PSOE, unos resultados como los del pasado domingo. No sólo ha ampliado el respaldo de sus vecinos, tras obtener la mayoría absoluta que no había podido alcanzar en 2019, sino que ese registro electoral ha superado la barrera del 60% de las papeletas depositadas. No obstante, asegura que el diálogo marcará estos próximos cuatro años y que va a gobernar como si siguiese en minoría plenaria.

¿Cómo se encaja un resultado como el obtenido este domingo, después de cuatro años en minoría? Casi no nos lo creemos, el hecho de haber pasado de ocho concejales a los 13 obtenidos. Esperábamos subir un poco, alcanzar los nueve. Porque es la primera vez que había siete listas, cuando el máximo habían sido hasta ahora cuatro. Pero acabamos de poner un punto rojo en el mapa, al haber recibido seis de cada diez votos. ¿Cuál ha sido a su juicio el secreto de este crecimiento tan importante en votos y ediles? Ha sido una campaña muy intensa. Hemos escuchado a los colectivos y asociaciones hasta mantener más de medio centenar de reuniones. Pero además hemos desarrollado muchos proyectos. En los dos años más complicados de la pandemia nos centramos en destinar parte de los fondos del ayuntamiento a la limpieza y desinfección de espacios públicos, desde calles a colegios o instalaciones. Fue un esfuerzo muy importante porque tenemos hasta la barriada de El Chorro 14 kilómetros con muchos diseminados y pedanías. Siento un municipio con menos de 20.000 habitantes, trabajamos directamente con subvenciones de la Diputación y aún así somos deficitarios en recursos. Hay que recordar que con unos 13.500 habitantes el cupo de plazas para el turismo rural se eleva hasta las 1.600. ¿De qué manera ha contribuido el Caminito del Rey a ponerlos en el mapa y situarlos como pueblo de obligada visita en la provincia? Ha sido determinante, porque las campañas espectaculares que hemos impulsado desde el consistorio no hubiesen sido las mismas sin el desarrollo que ha adquirido este monumento. Hemos además creado la firma Álora con Mucho Gusto, con firmas locales, con las que crecer dentro del segmento del turismo gastronómico. Estamos cerca de Málaga y, con las nuevas tendencias derivadas de la pandemia, estamos en el mapa más que nunca. Casi todas las viviendas en alquiler están ocupadas y eso es gracias a este esfuerzo tan importante de promoción. ¿Y qué principales retos tienen para estos próximos cuatro años? Dentro de los asuntos que no dependen directamente de nosotros tenemos una urgencia, la del desdoble de la A-357 hasta el cruce de Zalea. Nosotros hacemos un esfuerzo importante por incentivar a los turistas, con hasta dos visitas guiadas gratuitas, y hemos crecido mucho en residentes de multitud de nacionalidades. Pero ese trabajo tiene que completarse con algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo. Y otro asunto que nos preocupa es el de poder tener un segundo médico de Urgencias. El Caminito tiene un equipo específico, pero la ambulancia de Álora en ocasiones tiene que atender emergencias y deja el término municipal sin un segundo médico. Es algo vital para tener garantizado el servicio sanitario a nuestros vecinos. Otra iniciativa llegó con la compra de una finca de 70.000 metros cuadrados en la carretera hacia Carratraca, al objeto de abrir un parque periurbano. Estamos muy ilusionados con este proyecto.