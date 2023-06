El PP ha logrado en Coín, por cuarta vez y de manera consecutiva, una mayoría en el ayuntamiento. Francisco Santos muestra las claves de una gestión que en su caso viene marcada por la herencia que recibió su partido. Así recuerda que cada año tiene que hacer frente a millón y medio de euros como única fórmula para reducir la millonaria deuda que aún tienen las arcas municipales.

¿Cuál es la clave a su juicio para que la ciudadanía les haya apoyado por cuarta vez consecutiva hasta alcanzar la mayoría absoluta?

Haber estado en la calle y escuchado a la gente. Por una parte debes demostrar credibilidad. Pero para ganar elecciones tienes como digo que estar en la calle y gobernar para la gente. Si en algo no están de acuerdo, lo que tienes pensado lo tienes que cambiar. Si no escuchas, lo pagas. Antes de la pandemia, durante y después, el secreto está ahí. De otra forma no habríamos podido tener ese resultado, lograr el 49,5% de los votos. Y ha habido incluso mala suerte en el reparto en concejales, porque podíamos haber llegado a los 13. No obstante, lo importante es el respaldo mayoritario. En estos pueblos del interior, que son difíciles para el Partido Popular, es algo muy significativo.

Habla de dificultad e imagino que se refiere a la dispersión de voto que en ocasiones se ha producido en su propio municipio.

Soy consciente de que hemos vuelto a recibir muchísimos votos que son de gente que no es del Partido Popular, que en cualquier otra cita electoral vota a otros partidos. Valoran esos ciudadanos a la persona, al alcalde, a verte día a día pendiente de la gestión. Las siglas quedan en segundo plano. Soy así consciente de que la mayoría absoluta es muy difícil de alcanzar. Hemos visto por ejemplo que cuando coincidieron con las Europeas nos duplicó el PSOE en votos y nosotros los duplicamos a ellos. Es decir, en aquel momento mucha gente votó con una mano al PSOE y con otra al PP. Eso fue lo que más alegría me dio. Porque se nos demostró que el votante de Coín sabe lo que vota.

¿Hasta qué punto después de una pandemia tan complicada viene un mandato en el que iniciar proyectos importantes más allá de ese día a día que hemos atravesado?

En estos últimos años hemos puesto en marcha un modelo de ciudad, con un crecimiento sostenible en el que seguiremos trabajando de manera intensa. Pero tenemos que recordar de dónde venimos. Llevamos a un ayuntamiento que era un auténtico enfermo en la UCI. Y tenemos aún una deuda de 12 millones, de los 28 que encontramos. Esa hipoteca se sigue pagando a un ritmo de un millón y medio al año, con los que podríamos hacer muchísimas cosas. No obstante, con la ayuda de otras administraciones y con el esfuerzo en la gestión vamos a mantener la senda que traemos. Aquí pagábamos a proveedores el año pasado con una media de diez días de demora y ahora son siete. Seguiremos hacia adelante por este camino.

¿Quedan muchas iniciativas por ejecutar de estos años marcados por las circunstancias derivadas del coronavirus?

Desde 2019 hemos conseguido ejecutar el 95% de lo que aparecía en nuestro programa. Hemos atravesado muchas dificultades no sólo por la pandemia. También por la inflación. Se han quedado desiertas muchas licitaciones y ha habido que hacer un esfuerzo importante. Había obras en 120.000 euros que luego al quedar desiertas hubo que ejecutarlas por 180.000. No ha sido fácil, porque los recursos son limitados, pero estoy satisfecho.