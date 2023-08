El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha informado de que ha logrado un ahorro de unos 630.000 m3 de agua el último año, lo que equivaldría al consumo medio de agua de todo el municipio durante dos meses, gracias a la sectorización de la red de agua municipal y a las medidas para controlar el consumo ante la sequía.

La concejala de Medio Ambiente, Teresa Sánchez, ha explicado que con las medidas puestas en marcha hace un mes para hacer frente a la sequía se ha reducido el riego de las zonas ajardinadas municipales en un 33%, lo que se traduce en un ahorro de 800 m3 por semana, el equivalente a la capacidad de la piscina cubierta municipal. En total unos 4.000 m3 desde que se pusieran en marcha estas medidas a principio de julio», ha dicho la edil.

Depósitos de agua no potable

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande también trabaja para reducir el consumo en la limpieza de las calles. Además, la concejala ha manifestado la intención de desarrollar un Plan de Depósitos Municipales de agua no potable para que, a medio-largo plazo, se pueda aprovechar el agua no apta para el consumo en el regadío, la limpieza viaria y otros usos que no requieran de agua potable. «En el municipio tenemos muchos nacimientos de agua que queremos recuperar y reutilizar para no tener que utilizar el agua potable que es tan necesaria para la población», indicaba Sánchez.

Estas medidas se unen a las ya iniciadas hace un año para la sectorización de la red de abastecimiento municipal de Alhaurín el Grande. A través de este trabajo se está acotando y revisando el consumo por zonas para controlar, a través de contadores, cuánta agua pasa por cada sector.

Actualmente la red de abastecimiento del municipio cuenta con una longitud de 300 kilómetros aproximadamente, tanto en el entorno urbano como el rústico. El Consistorio afirma que en una primera fase de sectorización, se han delimitado 35 sectores, lo que ha permitido ahorrar unos 630.000 m3 de agua potable, el equivalente al consumo medio de Alhaurín durante dos meses, y a 800 piscinas semiolímpicas.

Actualmente los técnicos municipales trabajan en una segunda fase de sectorización de la red, con 25 nuevos sectores.

La concejala de Medio Ambiente, Teresa Sánchez, ha añadido que el consistorio alhaurino va a continuar el trabajo de sectorización de la red pero pide a la población «que haga un uso responsable del agua potable para garantizar el abastecimiento del futuro».