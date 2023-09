La campaña del verdeo ya ha comenzado en la provincia de Málaga y este mismo lunes empiezan a abrir la mayoría de cooperativas. Sin embargo, la escasez de agua y el elevado precio del aceite debido a la bajada de producción están provocando desconcierto entre muchos agricultores que no saben ni tienen todavía decidido dónde destinar su aceituna. «Agricultores que tradicionalmente la destinaban a aceituna de mesa están pensando qué hacer mientras no haya un precio adecuado, puesto que el valor del aceite está bastante elevado y la variedad hojiblanca tiene esta doble actitud, que puede ser aceituna de mesa o aceituna para molino», ha explicado el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido.

Como ya suele ser costumbre, la falta «absoluta» de precipitaciones vuelve a marcar el inicio de la campaña. Aunque hay zonas de la provincia dónde ha llovido algo, también se han producido episodios de granizo que han perjudicado la cosecha, como es el reciente caso de Sierra de Yeguas, una zona tradicional de verdeo. «No se va a poder coger toda la aceituna puesto que gran parte ha sufrido los efectos del pedrisco», ha afirmado Bellido. Por el contrario, hay otros enclaves como Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario donde, aun teniendo más cantidad de aceituna apta, el precio no les está pareciendo atractivo comparado con el del aceite, que actualmente supera los ocho euros el litro el virgen extra en origen y los siete euros y medio los lampantes. «El aceite está sufriendo ahora mismo un desconcierto porque ante la corta cosecha que hubo el año pasado, la poca existencia que hay para el año siguiente, y la poca cosecha que se espera, está pendiente de lo que demande el consumidor. Si hay una fuerte bajada del consumo, puede que se relaje algo el precio, pero si la demanda del aceite sigue siendo elevada para las disponibilidades que hay, se mantendrá. Nadie sabe ni a cuánto llegará ni cuándo dejará de subir», ha señalado.

Desde Asaja Málaga estiman que la producción será un 20% más baja en comparación con la anterior. «La campaña del año pasado también fue muy corta y ocurrió prácticamente lo mismo. Este año puede que la producción sea incluso un 20% más baja que el año pasado en nuestra provincia, y eso que ya fue la peor cosecha del siglo», afirma Bellido.

Y es que este año se prevé muy poca producción «porque hubo un golpe de calor en la época de floración, lo que aparejado a la falta de precipitaciones, hizo que muchas de las aceitunas que cuajaron no estén en buen estado, sino arrugadas, esperando un agua que no ha llegado. El olivar está sufriendo mucho y hay parcelas en las que se teme incluso por los árboles», ha lamentado.

Por todo ello, Asaja ha vuelto a reivindicar una vez más infraestructuras hidráulicas. «Si la administración no las realiza, que al menos apoye y no ponga trabas a las iniciativas privadas en este sentido». Al respecto, se ha referido al «cuestionable» uso que se le están dando a los fondos Next Generation, dirigidos en parte a la digitalización del sector. «Es fundamental y crucial que gran parte de estos fondos se destinen a infraestructuras hidráulicas. Los agricultores para qué quieren una tableta, un programa informático fantástico y un contador súper digital si no tienen agua», afirma.