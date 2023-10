El secretario general del PSOE de Coín, Salvador Rojas, aseguró ayer que los socialistas no permitirán «que entre ni un solo ladrillo sobre el acuífero» de Coín, en alusión al proyecto que se quiere «realizar en este enclave y que cuenta con el beneplácito del Gobierno del PP en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía, que incluso lo ha catalogado de interés estratégico».

Rojas, acompañado por la parlamentaria andaluza del PSOE Alicia Murillo, agradeció que el grupo parlamentario socialista en la cámara regional «haya hecho llegar el problema que tenemos en Coín con este proyecto y la preocupación de la ciudadanía y los regantes».

«Nos preocupa la intervención en el Parlamento del consejero, que coincide también con la respuesta que ha dado aquí el alcalde en el pleno de que hay que esperar a los informes, pero no podemos esperar cuando nos jugamos la viabilidad de los recursos hídricos del municipio de Coín. No entendemos cómo el PP se pone de perfil para decir que en los Llanos de Matagallar no se puede construir, pero lo haremos nosotros», recalcó.

Alicia Murillo teme que «las prisas» del Gobierno de la Junta «ponga en peligro el abastecimiento de agua para miles de familias de Coín y para los regantes al apostar por una inversión especulativa y no productiva en los Llanos de Matagallar».

«En los últimos días hemos visto cómo el gobierno de Moreno achacaba a errores técnicos el retraso en el inicio de las actividades extraescolares o el bono de alquiler joven, vemos como tampoco publican las listas de espera quirúrgica por eso tememos que declarar este proyecto de interés estratégico sea otro fallo técnico; no nos fiamos».