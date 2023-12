El mejor arte es, en muchas ocasiones, aquel que no se llega a entender a la primera, pero que conforme se va descubriendo, aguarda un mensaje abstracto y fuerte en su interior.

Para algunos, la pintura se basa en el trazo aleatorio de líneas sobre un lienzo. Para otros, supone mucho más. Es una puerta a un nuevo mundo cuya llave es el pincel y la imaginación. Y es que, realmente, «sólo aquel que tiene la capacidad para explorar más allá de lo terrenal es capaz de entender el arte».

Así lo explica José Carlos Capella, un artista antequerano que está adquiriendo una importante relevancia gracias a sus obras, basadas primordialmente en la naturaleza y la historia de las antiguas civilizaciones.

«Suelo unir la vistosidad de los colores intensos junto con animales mitológicos, reyes y princesas egipcias, cada personaje repleto de detalles que le dan esa originalidad a cada obra», explica.

Su pasión por la pintura comenzó con tan solo siete años, cuando sus padres le regalaron su primer estuche de óleos y su primera paleta, la cual sigue usando hoy en día. «El arte junto con la historia en general me ha apasionado desde siempre. La unión de todo esto ha hecho que mi estilo a la hora de pintar esté inspirado en las antiguas civilizaciones y en todo lo que el hombre ha creado con su imaginación».

Uno de los aspectos que más llama la atención de las pinturas de Capella es, precisamente, su abstracta composición, en la que predominan los colores intensos del óleo y el acrílico. «Mi obra está dentro del expresionismo y posee un gran poder de comunicación personal y entusiasta. Me interesa esta técnica por el manejo armónico del color y sus mezclas».

Nacido en Antequera, el artista confiesa que su ciudad es la musa de su inspiración. «Antequera es una ciudad con muchísima historia que está repleta de arte con sus dólmenes, iglesias y numerosos monumentos, algo que yo he visto y conocido desde pequeño y de donde quiero aprovechar en el futuro esa influencia para crear nuevas obras».

Su forma de ver y entender la pintura ha hecho que muchas personas se interesen por su trabajo, llegando a tener demanda incluso de fuera del país . «Durante este año ya he vendido varios en la provincia de Málaga, otras obras en Omorfia Art Gallery de Cádiz, la galería que me representa para vender mis trabajos, y otra de mis pinturas, que es la primera que he mandado fuera de España, ya está en Los Ángeles». Además, actualmente aspira a conseguir el I Premio Nacional de Pintura Omorfia Ciudad de Cádiz, en el que se han presentado 596 artistas de toda España y del que ha resultado finalista.

Una de las claves para seguir creciendo en la industria, según Capella, se encuentra en las redes sociales, que le han servido de gran ayuda para dar a conocer su trabajo, siendo un instrumento a tener en cuenta a la hora de presentarse públicamente como artista. «Cuando se utilizan las redes sociales de forma adecuada, con una buena edición de vídeos y fotografías, se pueden conseguir resultados impresionantes», comenta, poniendo como ejemplo a sus clientes de EEUU. «Conocieron mi trabajo gracias a Instagram y me mandaron un mensaje comentándome que querían un cuadro de los míos».

Sobre sus proyectos de futuro, este pintor y decorador antequerano adelanta que próximamente tendrá lugar su primera exposición, de la mano de la galería Omorfia Art Gallery, en la que se podrán ver sus obras reunidas por primera vez en un mismo espacio.

«Puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida, por toda la aceptación que está teniendo mi trabajo y todo lo que estoy pudiendo expresar con mi pintura. Es maravilloso», concluye el artista, invitando a todo aquel que lo desee a adentrarse en un arte plagado de color, imaginación e historia.