María Escario se ha estrenado como nueva Defensora de la Audiencia de RTVE y ya ha dado la cara en la nueva temporada de 'RTVE Responde', programa que se emite el último domingo de cada mes y que tiene como objetivo recoger las quejas mayoritarias de los espectadores: "Esta es una de las ventanas donde pueden ejercer su derecho de participación". La periodista afronta esta nueva etapa con ilusión y afirma que "lo importante no es ganar o perder, sino cómo se juega".

En el estreno de la temporada también ha estado presente José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE. Tras un vídeo promocional que avanzaba los contenidos que llegarán próximamente a la parrilla, la defensora le ha dado a conocer las gran cantidad de quejas sobre el horario tardío de algunos programas como 'Masterchef'. "No sé si son las televisiones las que tienen que conciliar, pero, ¿cómo van a hacerlo?", le ha preguntado.

"Vamos a hacerlo. Además de la señal convencional de televisión tenemos la plataforma RTVE Play. Vamos a adelantar la programación en esa plataforma para que acabe antes que en la televisión. Incluso, vamos a permitir que algunos capítulos de ficción estén en RTVE Play a continuación de que haya acabado el estreno, por lo que no se van a perder el final y, además, pueden empezar a otra hora" ha explicado el presidente.

Para Tornero, estas posibilidades provocarán que "cualquier personas pueda verlo a cualquier hora. Otra cosa es que quiera verlo con la familia, pero en ese caso puede adelantarse en la plataforma. Hay que confiar en la autonomía de los ciudadanos". Sin embargo, María le ha recalcado que "no todo el mundo no tiene una Smart TV para ver RTVE Play". A esto, José Manuel ha respondido que se trata de "una desigualdad social", recalcando que "no hay que estar todo el día viendo la televisión, hay que hacer un uso racional".

A pesar de este anuncio, no se ha especificado cuándo ni de qué manera se llevará a cabo esta nueva estrategia. De momento, falta determinar si será una acción que se lleve a cabo de forma inmediata o si será algo que veremos dentro de un tiempo. Tampoco se ha especificado si, por ejemplo, la presente edición de 'MasterChef Celebrity' se beneficiará ya de este "adelanto" ni en qué momento se avanzará dicho contenido.