María del Monte acaparó numerosos titulares en junio del pasado año tras hablar abiertamente de su orientación sexual en el Orgullo LGTBI de Sevilla, donde se definió como "una más" de todas las personas que estaban allí reunidas. Casi un año después, tras ser galardonada en los Premios Diversa 2023, la artista ha revelado que alguien podría haber utilizado sus declaraciones para hacerle daño.

En el discurso que pronunció durante los citados premios, la artista sorprendió con las siguientes palabras: "Es posible que algún día os enteréis de que sí han intentado hacerme daño, desde el año pasado que conté lo que me dio la gana. Sí hay cositas por ahí ocultas".

Un críptico mensaje sobre el que dio más detalles el pasado viernes en 'Espejo público'. "Ha sido una cosa puntual. Me quiero asegurar antes de decir qué ha pasado. Intento ser justa y cauta", aclaró en una conversación telefónica: "No sé si es cierto lo que me ha llegado".

"Es algo de trabajo, no conmigo como persona", añadió María del Monte: "Si he contado siempre con el cariño de la gente, ahora es desmesurado (...) estoy radiante con lo que recibo. Le doy gracias a la vida y a Dios todos los días". "Si yo confirmo lo que me han comentado, te llamo a tu móvil y te lo cuento", le dijo a Susanna Griso. Tras escuchar las teorías de los colaboradores, insistió en que prefería "no jugar a especular", aunque no descartó la existencia de un posible veto: "Podría ser, no lo sé".

Durante su intervención en el magacín de Antena 3, también recordó el motivo por el que decidió dar un paso al frente en el Orgullo de Sevilla: "No he salido de ningún armario porque no he estado metida nunca. Le he dado visibilidad porque quizás no tenía esa conciencia de que hay que seguir luchando por los derechos de las personas". "El día que di el pregón, tomé contacto por primera vez con el colectivo y fui consciente de las cosas que quedaban por hacer", admitió.