Tras la victoria del Atlético de Madrid frente al Real Madrid, La 1 emitió este jueves una nueva entrega de 'No sé de qué me hablas'. En esta ocasión, Mercedes Milá e Inés Hernand estuvieron acompañadas en plató por el periodista José María García y por la futbolista Vero Boquete, que acudieron al espacio de la televisión pública para hablar sobre la evolución que ha experimentado el fútbol femenino.

Cuando solo quedaban unos minutos para finalizar el programa, José María García quiso compartir una reflexión. "No podemos terminar el programa si no callas, cabrón", bromeó Hernand, ya que el invitado continuaba participando de forma muy activa cuando Milá intentaba despedir el programa.

"No es culpa de la comunicación, de los periodistas, que no haya llegado antes el fútbol femenino", defendió el locutor. "Yo no sé si tirarme el agua por encima", apuntó Milá después de escuchar a su compañero, que no dudó en levantarse de la silla mientras hacía una propuesta: "Yo te la tiro, no me voy a perder este espectáculo".

Y dicho y hecho, el comunicador se aproximó a la presentadora para cumplir su palabra. "No tendrás huevos", comentó ella mientras José María se disponía a tirarle un poco de agua por la cabeza, provocando las risas de la presentadora y los gestos de sorpresa del público que estaba en plató.

"¿Qué te parece?", preguntó la conductora del espacio entre carcajadas. José María, por su parte, quiso dejar clara la buena relación que mantiene con ella: "Ha sido mi figurada amante, porque todos sus novios han sido mis amigos. Es una maravilla, ahora la llevo a la peluquería". "Son de esos momentos de televisión que se quedan en la memoria", admitió Milá: "Nos van a contratar de payasos a José María y a mí".