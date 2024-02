El ingreso en prisión de Antonio Tejado por su presunta vinculación con el robo de la casa de María del Monte e Inmaculada Casal sigue generando numerosas reacciones. Después de las palabras de la periodista en Canal Sur, la actual pareja del exconcursante de 'GH DÚO', Samara, ha roto su silencio al respecto en unas declaraciones concedidas para 'Así es la vida'.

"Te puedes imaginar lo duro que ha sido. Yo no le he visto, su madre le ha visto bien, tranquilo y fuerte. Me está costando más por el tema mediático, por el tema de la prensa. Yo quiero decir desde aquí que soy una persona anónima, que quiero mantener mi anonimato. Yo quiero esperar a que todo esto acabe, y ya se verán las cosas", ha asegurado en el programa de Telecinco.

Samara también se mostró convencida de la inocencia de Tejado en el caso del mencionado robo: "Le apoyó y confío en su inocencia al 100%. Quiero verlo y lo veré cuando dejen porque hay que seguir un proceso. Voy a esperarle hasta que salga de prisión. Lo importante es que estamos todos fuertes".

Las declaraciones de Samara se han producido después de que Antonio Tejado emitiese sus primeras palabras después de que un juez haya decretado su ingreso en prisión a través de un comunicado enviado por su equipo de abogados, que también realizaron una seria advertencia.

"He sido testigo con pesar de cómo se han difundido falsedades sobre mi persona, así como declaraciones que atentan contra mi intimidad y reputación, vulnerando mi derecho al honor", comenzó este escrito, que ha sido difundido por el programa 'Vamos a ver'.

"Por tanto, desde Bufete Sanalve, en representación de Don Antonio Tejado García, solicitamos a los medios de comunicación que se abstengan de difundir información no veraz sobre nuestro cliente. Nos reservamos el derecho a ejercer las acciones legales pertinentes para proteger su honor y reputación", finalizó este comunicado, que también pide "máximo respeto y comprensión" para el excolaborador de 'Sálvame' y su familia.