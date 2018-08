La política traicionada

El arte de gobernar surge de un compromiso entre el conocimiento de las realidades y la parte de ese conocimiento que los ciudadanos puede aceptar y extraer de él conclusiones prácticas cuando no hay otra forma de actuar. Si decae la segunda parte de ese compromiso, la política pierde toda posibilidad de convertirse en algo eficaz; si no se cumple la primera, flota en el vacío. Rompe con la acción. Jean-François Revel siempre se ha mostrado revelador. Su reflexión a propósito de Mitterrand y el desapego a los objetivos de la política que conciernen al interés general sirve también para describir a la mayoría de los políticos de este país. No era únicamente el expresidente francés el dirigente que sólo se obsesionaba por la pura táctica política y expresaba un soberano aburrimiento por las ideas generales y las visiones de conjunto; este tipo de pensamiento no tenía para Miterrand importancia, como en las actuales circunstancias tampoco tiene para los líderes de los partidos españoles que hasta ahora se han desenvuelto en las refriegas nacionales. Cuando alguien por ejemplo, como a Pablo Casado, se le ocurre poner por delante el compromiso ideológico se le tacha enseguida de exaltado extremista. Mostrarse desacomplejado por pertenecer a la derecha le está pasando factura al presidente del Partido Popular sin que apenas se haya movido de su sitio, lo que denota hasta qué punto el fingimiento transversal se ha impuesto como estrategia eficaz para influir inmediatamente sobre la volátil opinión pública como primer objetivo cortoplacista. No existe entre los principales dirigentes un análisis serio de la situación que atraviesa el país para afrontar los problemas en función de sus intereses colectivos. Destaca, por contra, la porfía por consolidar una situación atendiendo exclusivamente el primer impacto social como instrumento más efectivo para conservar el poder. Todos los pasos se dan en esa dirección. La política ha dejado de ser un fin y se ha convertido en un medio.