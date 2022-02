Anticorrupción abre diligencias por las adjudicaciones de contratos de Isabel Díaz Ayuso a su hermano pero el foco sigue puesto en qué hará Casado, cuando sería mejor decir qué le harán a Casado. El aún presidente del PP está recibiendo gratis un máster en condición humana. Traidores, leales, arribistas, arrebatacapas, puñaleros y hasta amigos. La prensa supuestamente afín le lanza editoriales como cianúricos y las redes se encabestran contra él mientras Abascal se modera y exhibe una cierta elegancia, no vaya a ser que el PP se le hunda del todo. Anticorrupción casi solo sirve para condenar a pena de telediario o titular. Casi todo se queda en «la Fiscalía anticorrupción abre tal y tal». Abrir no es sinónimo de investigar, ni investigar lo es de condenar. Pero la conducta de Ayuso, presente en un consejo de gobierno en el que se adjudica un contrato por el que se lucra su hermano en plena emergencia sanitaria, es algo digno de tener en cuenta. Una mijita, un poquito. Algo. Casado se ha podido comprar el manual de resistencia que escribió Sánchez. Que publicó, mejor dicho.

Casado es Sánchez hace unos años. Sánchez cogió el coche después de aquella casi expulsión física de la sede y se puso a recorrer militantes y kilómetros. También -en lugar de un Sánchez-, podría hacer un Rivera, esto es, podría ser fichado por un despacho de abogados, que para algo le regalaron el título.

Los hay que están aprendiendo gallego y Moreno Bonilla se perfila como escolta de Feijóo, o sea, veremos a un hombre de confianza de Moreno con galones en una hipotética ejecutiva nacional del PP presidida por Feijóo. Estamos a la espera de qué va a decir el presidente de la Junta hoy en la convocatoria extraordinaria y el martes en la Junta Directiva, ya que, con un tuit, retrasó la reunión de la cumbre pepera a ese día, dado que el lunes hay fastos en Sevilla por el Día de Andalucía. Otros se habrían puesto de perfil y no habrían ido. Así que ha de ser contundente en lo que tenga que expresar. La expectación no es máxima pero es bastante, aunque puede que los acontecimientos se precipiten.

Si yo fuera Casado haría correr la especie de que he organizado fiestas abundantes y bien regadas en Génova, con el caído Egea de pinchadiscos y Pablo Montesinos manejando el karaoke. En pleno confinamiento, o sea, me haría un Boris Johnson, puede que en Reino Unido eso te cree problemas, pocos, aguanta en el cargo de primer ministro, pero en España eso se te perdona. Incluso puedes favorecer a tu hermano y que la reacción sea que tres mil almas te aclamen un domingo. Cualquiera sabe. No, no. Ayuso sí sabe.