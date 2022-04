Carta a Bruce Willis

Tranquilo, Bruce, lo que pase con tu mente solo diferirá de los demás en la fecha de caducidad y tú has quedado ya entre nosotros para mucho, enlatado en celuloide. No has sido desde luego un intelectual (tampoco lo has pretendido), pero has dado cuenta nada menos que de un personaje; casi nada en la vida del intérprete: quedarse pegado a las paredes de la vasija después de haber servido para alojar tantos brebajes. Un tipo duro pero a la vez tierno, algo seductor aunque casi siempre con malos amores, más amigo del débil que del poderoso, elegante pese a la falta absoluta de atildamiento, con el puntito fascistoide del justiciero aunque sin pasar al lado oscuro, aficionado a los mamporros pero a la vez el mejor encajador de golpes de la pantalla. No está mal, después de todo, lo que quedará de ti, así que disfruta de tus días desde ahora, liberado de la carga de ser alguien.