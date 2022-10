Todos tienen un plan

Pedro Sánchez ha dicho en el Senado que los españoles pueden estar tranquilos que el Gobierno está preparado para afrontar cualquier eventualidad. Creo, es el momento de empezar a preocuparnos. El presidente admite por primera vez un escenario de «extrema incertidumbre» pero asegura que tiene un plan. Fue Mike Tyson, antes de su pelea con Evander Holyfield, el que dijo aquello de que «todo el mundo tiene un plan hasta que recibe la primera hostia». La frase se ha quedado entre nosotros para describir cualquier tipo de voluntariosa irrealidad.

Tyson, además de la dinamita de sus puños, despachó con su media neurona alguna que otra frase obvia calificada de ingeniosa. Por ejemplo, decía que le asustaba el tiempo. «Es como un libro. Tienes un principio, una mitad y un final». Y regaló, también, alguna que otra sincera declaración: «Me hice viejo demasiado pronto y listo demasiado tarde». En último caso, con su media neurona, cuesta menos creerle en su filosofía vital que a Sánchez en la suya. La filosofía vital de Sánchez hace ya tiempo ha empezado a abarcar de forma preocupante la de todos los españoles resignados a que los gobiernen de cualquier manera. Las «medidas para doblegar la inflación» de la misma forma que dice se doblegó la pandemia no las ha desvelado. Asegura que lo hará poco a poco, no de una tacada, dependiendo de la necesidad y de las circunstancias, es decir improvisando y de manera que puede hacerlas públicas cuando la ocasión y el año electoral así lo aconsejen. Es Sánchez, en vista de su currículo, no hay por qué creer todo lo que dice, pero si todavía hay alguien dispuesto a hacerlo tiene que saber que la UE ha empezado a recelar de sus incumplimientos en materia de ahorro y de las previsiones de crecimiento. Un día u otro al hombre del plan invisible le llegará la primera hostia a la que se refería Tyson en su cruda metáfora de la vida.