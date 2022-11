Aprender del que sabe

Cuando al tipo le preguntan cómo es que el perrito le obedece tan poco, dice que prefiere respetar sus libertades antes de que él se las tome, por aquello de que ningún general debe dar una orden que no esté seguro de que vaya a ser cumplida. Al responderle si no sería mejor que lo educara, el tipo aduce que en su opinión es más provechoso aprender de los perros que enseñarlos. Por ejemplo, su can no ha respetado el último cambio horario, por lo que toma posiciones en el lugar de la comida una hora antes, e igual hace al retirarse a sus aposentos a dormir. Como el tipo, en su modo actual de trabajo, puede permitirse ese pequeño lujo, imita a su cuadrúpedo, en lugar de perder tiempo y energía protestando (como antes hacía) por esa afrenta, que dos veces por año nos inflige el sistema marcándonos la hora y el paso con un indisimulado afán de demostrar quién manda en Europa.